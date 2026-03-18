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    「拖吊蟑螂」真面目曝光！3.7公里收4.5萬坑殺 6人送北檢複訊

    2026/03/18 16:32 記者劉詠韻／台北報導
    「拖吊蟑螂」涉案6人今天下午移送台北地檢署複訊。（記者劉詠韻攝）

    「拖吊蟑螂」涉案6人今天下午移送台北地檢署複訊。（記者劉詠韻攝）

    「拖吊蟑螂」亂象猖獗，警方查出，不肖業者多透過網路關鍵字廣告攬客，趁車主故障急需救援時哄抬價格，甚至恐嚇逼迫付款。台北市刑大鎖定雙北多家業者，昨天（17日）拘提「騰至拖吊」蔡姓負責人與「東海拖吊」許姓業者，帶回3名男司機、1名女會計共6人到案，今天下午3點30分移送台北地檢署複訊，全案依組織犯罪防制條例、稅捐稽徵法、詐欺及恐嚇等罪嫌偵辦。

    台北市政府統計，近3年因車輛故障使用拖吊服務後，申訴價格過高或不合理案件達31件，其中不乏民眾透過網路搜尋道路救援卻遭詐騙案例，甚至不到2公里即被收費4萬餘元，亂象引發關注。

    警方初步調查，涉案3家拖吊業者活動範圍遍及雙北及桃園等地，自2024年起至今，報案成立的被害人約有22人，但因部分民眾選擇隱忍未報，研判實際受害人數達50至60人以上。

    此外，號稱「小崔拖吊」的崔姓業者近期遭民眾爆料「3.7公里收費4萬5000元」後隨即出境，警方已著手擴大追緝。

    專案小組清查報案紀錄並交叉比對發現，涉案業者彼此分工明確，其中，許姓業者的26歲女友負責接聽電話、派遣車輛，由28歲李姓、32歲劉姓及19歲陳姓等司機外出拖吊執行。

    涉案6人移送台北地檢署複訊。（記者劉詠韻攝）

    涉案6人移送台北地檢署複訊。（記者劉詠韻攝）

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