不滿被要求補票 七旬翁大鬧高鐵台北站被警察制伏

莊姓老翁在高鐵台北車站東出口大鬧。（記者王冠仁翻攝）

有民眾在昨天晚上於台北車站內，目擊有警察用拖行方式將一名男子帶走，該名男子情緒激動，還不斷高呼「警察打人」。對此，鐵警局今天表示，該名莊姓男子搭乘高鐵，從板橋到台北站下車後，因為補票問題，在高鐵東出口不斷滋擾，警方勸阻無效，只好將他帶回派出所保護管束。

鐵路警察局台北所昨天晚上7時20分接獲通報，站務人員聲稱台北車站地下1樓高鐵東出口外有民眾喧嘩滋事。

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員警到場後，發現這名七旬莊姓老翁情緒激動，他從高鐵板橋站搭車來台北站下車後被站務人員要求補票，他疑似對此不滿，於是在高鐵東出口外不斷叫囂。員警上前勸阻，但他屢勸不聽，員警為了預防他人生命、身體及公共安全之危害，當下以強制力對他進行保護管束。

目擊民眾說，當時莊姓老翁疑似故意全身癱躺在地上，消極抵抗員警，員警出於無奈，只好將他以拖行方式帶離現場，再帶回派出所保護管束。

警方說，莊姓老翁被帶回派出所後，員警讓他休息、冷靜，直到他情緒平靜後，進一步對他勸說後才讓他離去。

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