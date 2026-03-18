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    首頁 > 政治

    「陳光復參選到底」！大年初一摔倒昏迷至今 臉書突發文宣示

    2026/03/18 23:35 記者劉禹慶／澎湖報導
    陳光復臉書深夜貼出「陳光復參選到底」。（擷取自陳光復臉書）

    陳光復臉書深夜貼出「陳光復參選到底」。（擷取自陳光復臉書）

    澎湖縣長陳光復大年初一摔倒昏迷至今，連任之路受到嚴苛考驗。今（18）日傳出，民進黨主席、總統賴清德希望徵召馬公市長黃健忠參選縣長、澎湖縣議員蘇育德轉戰馬公市長；陳光復臉書粉絲專頁今晚貼出「陳光復參選到底」，引發議論。支持者則紛紛言喊「縣長加油」。

    陳光復病情趨於穩定，轉入普通病房，但仍未清醒，打亂民進黨布局，「陣前換將」說法甚囂塵上，包括立委楊曜、馬公市長黃健忠、行政院南服中心副執行長顏子傑、澎湖水產職業學校校長顏嘉禾，甚至陳光復子弟兵文化局長陳鈺雲、陳光復妻子吳淑瑾等人都被列入可能人選。

    民進黨選對會今天傳出，主席賴清德有意徵召馬公市長黃健忠參選澎湖縣長，形成國民黨陳振中、民進黨黃健忠「雙忠對決」。不過，陳光復臉書專頁晚上貼出「陳光復參選到底」回應。

    澎湖民進黨派系多屬「正國會」，包括馬公市長黃健忠等人，陳光復則是「湧言會」，楊曜則是政壇孤鳥、廣義「英系」人馬。湧言會一直希望陳光復繼續參選，不然就由子弟兵陳鈺雲或夫人吳淑瑾出征，維持派系平衡。而意外發生後，陳光復臉書專頁一直由夫人吳淑瑾操作發文，「陳光復參選到底」PO文仍不知是出自家屬之手，還是派系下指導棋。

    外傳民進黨主席賴清德有意徵召馬公市長黃健忠（見圖）參選澎湖縣長。（記者劉禹慶攝）

    外傳民進黨主席賴清德有意徵召馬公市長黃健忠（見圖）參選澎湖縣長。（記者劉禹慶攝）

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