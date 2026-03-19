陸委會認定不具立委身分！邱垂正：李貞秀沒有質詢官員權利

陸委會主委邱垂正今日強調，李貞秀的立法委員身分是不具備的，她對官員沒有質詢的權利，基於行政一體，「內政部怎麼做，各部門會有一致做法」。（翻攝直播）

中配李貞秀日前在立法院質詢，內政部長劉世芳拒絕上備詢台，李只好面對空氣質詢5分鐘。陸委會接下來是否會接受李女質詢？陸委會主委邱垂正今日強調，李貞秀的立法委員身分是不具備的，她對官員沒有質詢的權利，基於行政一體，「內政部怎麼做，各部門會有一致做法」。

李貞秀就任立委，至今未放棄中華人民共和國國籍，內政部已發函立法院要求解職；且李女登記參選時有中國和台灣「雙重戶籍」，陸委會已認定不具有立委參選資格。

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邱垂正接受「POP撞新聞」廣播節目訪問時表示，長期以來在台灣生活的中配有35萬人，其中14萬5000人拿到台灣身分證，在台居留則有9萬5000人，大部分的人都是安居樂業，李貞秀女士的事件，卻付出那麼大社會成本。

邱垂正指出，擁有中國戶籍就是中國籍人士，台灣人不能有中國戶籍，如果有中國戶籍，台灣身分就會被取消，跟中國戶籍綁定的所有權益都會消失，但繳稅和服兵役的義務並不會消失。

「依照兩岸條例，李貞秀不具立委參選資格！」邱垂正強調，中配當然可以有參政的權利，我們依法維護其參政權，但必須入籍台灣、住滿10年才能夠登記為候選人，同時也要放棄註銷中國戶籍滿10年，才能夠應考試服公職，李貞秀並不符合這個資格。

邱垂正談及，李貞秀自曝是2005年3月才放棄中國戶籍，我們都很驚訝的！李女是1999年取得定居，當年是不需要上繳除籍證明的，也沒有機關在收。2004年新法實施才建立兩岸單一戶籍制，中配依法須在6個月內繳回除籍證明，李貞秀一直都沒有補繳，她是直到去年3月才繳回證明，不符合註銷中國戶籍滿10年的規定。

針對李貞秀所繳證明稱嫁來台灣時就已註銷中國戶籍？邱垂正說，李貞秀的那一份是很特殊的，跟其他中配拿回來的證明都不一樣，上面沒有註銷中國戶籍的時間點，完全不清不楚。

陸委會未來是否會接受李貞秀的質詢？邱垂正強調，李貞秀的立法委員身分是不具備的，基於行政一體，行政部門會依法行政，面對立法院就是落實法律，這是我們的職責，「內政部怎麼做，各部門都會有一致做法」。

對於立法院內政委員會下週輪值召委是國民黨籍廖先翔，屆時是否會接受李貞秀質詢？邱垂正回應，因為李貞秀不具備參選資格，我們不認為她有質詢官員的權利，行政是一體的，我們做法不會不同，「她對官員沒有質詢權利，我們的做法都會一致的」。

邱垂正表示，陸委會已經把事實證據交給中選會，就看中選會要不要提出當選無效之訴，未來中選會新主委上任，我們也會去拜會。今年有九合一大選，要擔任公職候選人，必須入籍滿10年，且放棄中國戶籍滿10年，才能登記成為候選人。

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