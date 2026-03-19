為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    假投資真行搶！婦人面交1500萬買虛擬貨幣被搶 詐團7人收押

    2026/03/19 09:45 記者蔡政珉／苗栗報導
    婦人面交1500萬買虛擬貨幣，詐團下手行搶。（警方提供）

    婦人面交1500萬買虛擬貨幣，詐團下手行搶。（警方提供）

    1名47歲婦人日前受詐騙集團假投資手法所騙，除了提領存款也向人借貸，於7日下午1點多攜帶1500萬元現金至苗栗縣竹南鎮獅山公園，準備面交購買虛擬貨幣，不料詐團來的面交車手不僅沒依約匯入虛幣，更直接「連人帶錢」行搶後逃逸。警方陸續逮捕行搶的32歲江姓男子及30歲負責接應的于姓男子等7人到案，全案依加重搶奪罪嫌移送，7人也被羈押禁見。

    竹南警方今天表示，當時婦人上當提領現金，約定和該詐團面交時，該詐團因無足夠虛擬貨幣，因此便大膽改為行搶現金，等到婦人一抵達面交地點，江男趁隙直接搶走婦人身上裝錢的背包，隨即由負責接應的30歲于姓共犯開車接應，消失在街頭。婦人驚覺血汗錢瞬間化為烏有，嚇得報警求助。

    竹南警方指出，獲報後會同縣刑大、頭份警分局組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，隨後鎖定兩名嫌犯南下逃竄的身影，隨即通報雲林斗六分局及台南第五分局展開全台攔截圍捕，順利於當天晚間分別在雲林縣斗六市及台南市北區，逮捕江男及于男，並進一步溯源查緝上游共犯，強勢搜索疑似詐騙集團的水房處所，最後共計緝獲犯嫌7人到案，不過1500萬現金已被江男等人交給詐團上游，警方持續追查中。

    婦人面交1500萬買虛擬貨幣，詐團下手行搶。（警方提供）

    婦人面交1500萬買虛擬貨幣，詐團下手行搶。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播