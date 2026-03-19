假投資真行搶！婦人面交1500萬買虛擬貨幣被搶 詐團7人收押

婦人面交1500萬買虛擬貨幣，詐團下手行搶。（警方提供）

1名47歲婦人日前受詐騙集團假投資手法所騙，除了提領存款也向人借貸，於7日下午1點多攜帶1500萬元現金至苗栗縣竹南鎮獅山公園，準備面交購買虛擬貨幣，不料詐團來的面交車手不僅沒依約匯入虛幣，更直接「連人帶錢」行搶後逃逸。警方陸續逮捕行搶的32歲江姓男子及30歲負責接應的于姓男子等7人到案，全案依加重搶奪罪嫌移送，7人也被羈押禁見。

竹南警方今天表示，當時婦人上當提領現金，約定和該詐團面交時，該詐團因無足夠虛擬貨幣，因此便大膽改為行搶現金，等到婦人一抵達面交地點，江男趁隙直接搶走婦人身上裝錢的背包，隨即由負責接應的30歲于姓共犯開車接應，消失在街頭。婦人驚覺血汗錢瞬間化為烏有，嚇得報警求助。

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竹南警方指出，獲報後會同縣刑大、頭份警分局組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，隨後鎖定兩名嫌犯南下逃竄的身影，隨即通報雲林斗六分局及台南第五分局展開全台攔截圍捕，順利於當天晚間分別在雲林縣斗六市及台南市北區，逮捕江男及于男，並進一步溯源查緝上游共犯，強勢搜索疑似詐騙集團的水房處所，最後共計緝獲犯嫌7人到案，不過1500萬現金已被江男等人交給詐團上游，警方持續追查中。

婦人面交1500萬買虛擬貨幣，詐團下手行搶。（警方提供）

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