作家黃山料公司也受害！股東被控偽造不實單據 涉侵占、背信被起訴

台北地檢署今依侵占等罪，將邱男起訴。（記者吳昇儒攝）

三千娛樂公司負責人邱致謙同時也是知名作家黃山料創辦的日常風景公司股東，負責財務會計事務，邱男也受澤山公司委託，管理該公司事務。未料，邱男卻偽造不實裝修等500多萬元單據，登記在日常公司會計帳冊內，另也侵占澤山公司顧問、差旅費及電腦。兩家公司發現異狀後，報警處理。台北地檢署今依侵占等罪，將邱男起訴。

檢警調查，邱男除了本身是三千公司負責人外，也是日常風景有限公司（去年3月已解散）股東，實質控制公司財務會計方面的事務；而澤山音樂娛樂股份有限公司也以顧問契約，委任三千公司負責公司營運，屬於商業會計法規定的商業負責人。

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2019至2020年期間，日常公司並未購置中古器材、裝修辦公室與辦理員工教育訓練及支付工作人員、簽約藝人訓練費等情形，邱男卻偽造500多萬元的支出證明單，交付給不知情的記帳業者登記在日常公司的會計帳冊中。

邱男於2022年1月間，取得澤山公司的存摺與大小章後，竟偽造澤山公司向三千公司借款24萬元的借據，侵占澤山公司24萬元。

此外，澤山公司於同年5月底決定不再從公司支付三千公司顧問費，但邱男仍以請領顧問費名義，要求澤山公司人員將26.5萬元支付給三千公司；另澤山公司股東請領的差旅費123萬餘元，也被邱男要求，將尾數23萬餘元，匯至個人帳戶中。

檢警也查出，邱男於2020年間，以澤山公司名義購入5台電腦，竟將其中兩台搬回家自用。

檢察官偵訊後，認定邱男涉犯商業會計法、偽造私文書、侵占、背信等罪，今日提起公訴。

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