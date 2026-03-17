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    爆掏空案！昶虹電子前高層涉假交易捲走數億 檢調搜索帶回5人

    2026/03/17 19:21 記者劉詠韻／台北報導
    被告吳陵雲。（記者劉詠韻攝）

    被告吳陵雲。（記者劉詠韻攝）

    首次上稿 18:03
    更新時間 19:21

    前上市公司昶虹電子（已於113年11月下市）爆發重大掏空弊案。前經營團隊及多名高層，涉透過假交易、違法對外擔保等手法，長期掏空公司資產，金額高達數億元。台北地檢署指揮調查局新北市調查處發動搜索，帶回前董事長特助賴男父子等5人，全案朝違反證券交易法「特別背信」、特別侵占及偽造文書等方向擴大偵辦。

    全案由台北地檢署檢察官黃琬珺偵辦，檢調接獲檢舉，昶虹電子下市後，新經營團隊清查帳務，發現前任高層所遺留財報出現多項異常，且有鉅額資金流向不明。檢調查出，本案以前董事長特助賴男為核心人物，涉案手法大致分為三類，包括偽造決議製造假交易、違法提供對外擔保導致資金流失，以及以不實帳務掩蓋資金缺口。

    其中，賴男涉嫌於2023年7月偽造蘇州子公司董事會決議，對中國廠商進行虛假交易，並開立高達5300萬人民幣匯票；事後雖稱交易取消，但資金並未回流，去向不明。

    另於2024年7月間，賴男與許男先行匯出180萬人民幣予中國廠商，並進一步為另一家公司提供高達5500萬人民幣擔保，最終款項均未收回，導致公司損失重大。

    此外，昶虹國際財務主管游男、吳陵雲二人明知5300萬人民幣款項已流出且未回收，仍未依規定如實登載帳目，涉嫌掩飾資金異常。賴男另自2023年10月起，疑以兒子充當人頭，向子公司易特聯合詐領每月約3至4萬元薪資，累計逾10萬元。

    據了解，賴男兒子供稱誤以為該筆款項為父親給予零用錢，對相關內情並不知情，而他得知實情後，對父親涉有違法行為感到難以認同，父子關係亦因此出現嫌隙。

    據了解，賴男兒子供稱誤以為該筆款項為父親給予零用錢，得知實情後，對父親涉有違法行為感到難以認同。（記者劉詠韻攝）

    據了解，賴男兒子供稱誤以為該筆款項為父親給予零用錢，得知實情後，對父親涉有違法行為感到難以認同。（記者劉詠韻攝）

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