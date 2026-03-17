香港男來台3次捷運偷皮包 盜刷信用卡上百萬至少10人受害

周嫌犯案前身著黑色帽子、白色衣服及黑色褲子。（記者陸運鋒翻攝）

香港籍周姓男子去年迄今來台3次，鎖定人潮擁擠的捷運車廂，將搭車民眾皮包竊走後，再利用手機NFC感應功能盜刷信用卡，至少犯下10多起竊案盜刷上百萬元，其中一名高姓女子搭乘捷運文湖線時錢包遭竊，除現金及各式證件遺失外，8張信用卡更在20分鐘內遭連續盜刷9萬餘元，案經文山警一分局連日追查，鎖定周嫌將其逮捕，正擴大偵辦中。

警方調查，高女上周三（11日）搭乘台北捷運文湖線返家，在萬芳醫院站下車後驚覺錢包不翼而飛，除現金13000元及各式證件遺失外，8張信用卡更在短短20分鐘內遭到連續盜刷，其中有9萬餘元盜刷成功，立即向文山第一分局報案。

請繼續往下閱讀...

案經專案小組調閱沿線監視器畫面，比對相關資料，發現56歲周姓港籍男子涉有重嫌，還發現他犯案後一度於捷運站內廁所變裝，並沿途搭乘大眾運輸工具混入往來人群中，企圖增加辦案難度，但仍遭被掌握在台活動軌跡。

警方指出，掌握周嫌行蹤後，昨天持拘票在桃園市一處旅館，將周嫌逮捕到案，查扣手機等相關證物，今天詢後依竊盜、偽造文書、詐欺等罪嫌移送台地方檢察署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押，後續持續擴大清查相關案件。

警方呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具時應提高警覺，隨時留意隨身財物，避免將皮包置於背包外側或人潮擁擠處，以防不法之徒趁機下手。

周嫌犯案後變裝成黑色帽子、黑色衣褲及白色球鞋。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法