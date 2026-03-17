京華城案宣判前夕 柯文哲聲請解除境管赴日北院駁回

前台北市長柯文哲。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，一審將於26日宣判。柯文哲交保後被限制出境及出海，他為參加兒子日本的博士班畢業典禮，9日透過律師向台北地院聲請解除23日至25日的限制出境出海。北院經過數日評議，今（17日）駁回聲請。

事件源於，柯文哲的老婆陳佩琪3月6日接受媒體訪問，她透露在日本就讀東京大學博士班的兒子柯傅堯，在去（2024）年10月完成論文順利畢業，但一直沒有參加畢業典禮，就是希望父親柯文哲也有機會能夠參加，甚至特別將畢業典禮的時間延到今年，而時間就恰巧訂在柯文哲一審宣判的前2天（3月24日），消息一出引發譁然。

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柯文哲的委任律師蕭奕弘在民眾黨立法院黨團主任陳智菡陪同下，於9日至台北地院遞交解除限制出境出海聲請狀，希望能夠暫時解除柯文哲23日至25日的限制出境出海。律師蕭奕弘當時將全英文版的東京大學畢業典禮邀請函秀出來給媒體看，但面對媒體想要將其拍下的要求，他則以柯未獲准為由婉拒。在經過數日的評議以後，北院於今日駁回柯文哲的聲請案。

柯文哲委任律師蕭奕弘9日到北院，遞狀聲請解除柯的限制出境與出海。（資料照）

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