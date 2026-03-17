鄭文燦涉貪案譯文誤植「楊兆麟」 桃院今勘驗模糊音檔當庭修正

台塑集團總管理處前總經理楊兆麟今天坐著輪椅由看護推行，與律師團成員陪同進出法庭。（記者余瑞仁攝）

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄500萬元案，同案被告、被視為主導行賄的台塑企業總管理處前總經理楊兆麟，透過律師向桃園法院聲請今（17）日召開準備程序庭，勘驗同案被告前台塑集團總管理處發言人侯水文偵訊音檔，辯護律師與受命法官田時雨多次聆聽勘驗，確認音檔雖模糊、但不曾出現楊的名字，檢方對此並無異議，法官隨後裁示修正譯文。

楊兆麟今坐著輪椅由女看護推行進出法庭，陪同的律師團成員堪稱豪華，包括曾任台北地檢署檢察長周章欽、新竹市前副市長蔡麗清及資深律師陳錦隆，而鄭文燦律師團成員鍾維翰等3名律師也到庭旁聽。

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楊的辯護律師陳錦隆指出，依法院所提供侯水文勘驗調詢、偵訊譯文，內容記載負責鴻展公司財務的侯水文接受訊問在提及「公關費」部分時，透露被控前往官邸行賄的同案被告廖俊松要花一些公關費，並記載「楊兆麟」名字，此節有暗示楊知情並參與其中意味；然而該段錄音檔極為模糊，根本無法清楚聽到「楊兆麟」三字，認為法院的勘驗譯文記載錯誤，且根據譯文前後內容判斷，調查官在隨後的詢問中並未追問楊兆麟部分，訊問內容圍繞廖俊松，足以證明「楊兆麟」這三字為誤植。

法官與檢辯雙方今在庭上反覆聽取該段錄音檔，均認為未出現楊兆麟名字，公訴檢察官提議法官可改用耳機提升音檔清晰度，法官取得耳機並再次聽過後仍表示「沒聽到」，最終確認該段訊問音檔內確實沒有提到楊兆麟姓名；對此，公訴檢察官表示，該訊問筆錄中原本就沒有記載楊兆麟，對勘驗結果沒有意見，法官於是裁示將勘驗譯文錯植的楊兆麟名字刪除，改以今日勘驗聽取的內容為準。

全案將於4月14日起進入交互詰問的審理程序，由於楊兆麟在此案中，被檢方起訴指控視為決策向鄭文燦行賄的「關鍵人物」，楊的供述與參與程度將成為後續審理時的攻防焦點，為此，法官今也詢問關切楊的健康狀況，未來審理時是否需要休息時間等情況，楊的律師團表示，會針對後續訴訟進行方式以書面向法官提出說明。

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