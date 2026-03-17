中國女來台逛故宮 見門票印「這4字」超崩潰....兩岸網友狂酸

中國女來台逛故宮 見門票印「這4字」超崩潰....兩岸網友狂酸2026/03/17 17:33 即時新聞／綜合報導
位於台北士林的故宮博物院。（國立故宮博物院提供）
位於台北士林的國立故宮博物院向來是熱門景點，近日卻有一名中國女遊客在社群平台抱怨，參觀購票時被標註為「外籍人士」，讓她感到相當彆扭，甚至發文感嘆希望台灣早日回歸。貼文曝光引發兩岸網友熱議，大批台灣與海外網友開酸：「拿護照買票不是外國人是什麼？」
該名中國網友在社群平台「小紅書」發文表示，14日前往「台北故宮」參觀，使用護照購買350元台幣的普通參觀券，看到票券上印著「外籍人士」四個字感到心理不適，「看著好彆扭，盼回歸」。此文一出立刻被其他網友嘲諷，「發這些沒流量」、「為什麼不舉報讓城管查封它」。事後，原PO疑似已刪文滅火，目前已搜尋不到該篇貼文。
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消息傳到X平台後，網友紛紛狂酸：「莫名其妙！你用外國護照購買門票當然是外籍人士了！」、「你一個中國人去台灣不用簽證嗎？要簽證就是去外國了，這也不懂？難道中國人都這麼傻嗎？」、「不是外籍人士，你有種進海關不拿出豬肝紅護照，我看你進不進得來，既然還要拿護照，表示台灣根本跟你們這些韭菜無關！」、「他們整天希望別人變他家，乞丐嗎」、「西台灣回歸嗎」、「中國本來就是外國，難道你拿台灣護照入關？」
????????玻璃心又碎了— YiFeng Su （@sam51824016070） March 17, 2026
日前，小红书上的一名“中国”人去台湾国的台北故宫参观，用中国护照购买的门票上被标注为「外籍人士」，这名中国人表示看着好“别扭”。盼望台湾「回归」
评论区网友留言表示：“哈哈 发这些没流量”。
也有网友调侃：“为什么不举报让城管查封它”。 pic.twitter.com/7iOKNrzZXe
一名中國人去台灣的台北故宮參觀，用中國護照購買的門票上被標注為「外籍人士」，這名中國人覺得很難受，盼望台灣「回歸」— のらいぬ （@JapanBanZaiLove） March 16, 2026
莫名其妙！
你用外國護照購買門票當然是「外籍人士」了！
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中國女遊客抱怨故宮門票印上「外籍人士」，讓她覺得很彆扭。（擷取自X平台）