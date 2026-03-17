中國女來台逛故宮 見門票印「這4字」超崩潰....兩岸網友狂酸

位於台北士林的故宮博物院。（國立故宮博物院提供）

位於台北士林的國立故宮博物院向來是熱門景點，近日卻有一名中國女遊客在社群平台抱怨，參觀購票時被標註為「外籍人士」，讓她感到相當彆扭，甚至發文感嘆希望台灣早日回歸。貼文曝光引發兩岸網友熱議，大批台灣與海外網友開酸：「拿護照買票不是外國人是什麼？」

該名中國網友在社群平台「小紅書」發文表示，14日前往「台北故宮」參觀，使用護照購買350元台幣的普通參觀券，看到票券上印著「外籍人士」四個字感到心理不適，「看著好彆扭，盼回歸」。此文一出立刻被其他網友嘲諷，「發這些沒流量」、「為什麼不舉報讓城管查封它」。事後，原PO疑似已刪文滅火，目前已搜尋不到該篇貼文。

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消息傳到X平台後，網友紛紛狂酸：「莫名其妙！你用外國護照購買門票當然是外籍人士了！」、「你一個中國人去台灣不用簽證嗎？要簽證就是去外國了，這也不懂？難道中國人都這麼傻嗎？」、「不是外籍人士，你有種進海關不拿出豬肝紅護照，我看你進不進得來，既然還要拿護照，表示台灣根本跟你們這些韭菜無關！」、「他們整天希望別人變他家，乞丐嗎」、「西台灣回歸嗎」、「中國本來就是外國，難道你拿台灣護照入關？」

中國女遊客抱怨故宮門票印上「外籍人士」，讓她覺得很彆扭。（擷取自X平台）

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