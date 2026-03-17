「川習會」將談美對台軍售 沈有忠：台灣應強化國防

陸委會副主委沈有忠。（記者廖振輝攝）

美國總統川普將與中國領導人習近平會面，陸委會副主委沈有忠今日受訪表示，政府研判「川習會」一定會談到台灣問題、美對台軍售問題。不管「川習會」什麼時候舉辦，談話內容是什麼，台灣內部都應該以團結、強化國防、深化跟民主友盟國家合作作為基礎，用這樣的態度來表達，台灣在印太地區是一個願意負責任、願意跟民主國家共同承擔維持印太地區穩定的角色。

沈有忠出席「兩岸十字路口：從中共『兩會』到『川習會』」座談會時指出，去年台灣沒有出現在APEC川習會談的議題中，今年川習會的議題很多，包含經濟、稀土、氣候變遷，政府研判台灣問題、對台軍售應該會被拿出來討論。

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沈有忠強調，我們沒有辦法特別影響或改變美國和中國在接觸談判過程中的內容，但是我們要有的態度是，一致對外清楚地展現出支持國防提升、靠自己捍衛國家主權的決心。

針對川習會可能推遲美國對台軍售？沈有忠回應，軍售一方面取決於川普個人的意志和態度，另一方面取決於台灣內部是否已達成對軍售預算的共識，我們要做好自己該做的事來應對外部的變化。

沈有忠在座談會上還提到，今年大概有4次「川習會」，第一次可能是4月舉行，以及APEC、G20場合的場邊會，8月習近平也可能回訪美國。川習會應該會談及台灣議題，在結構上，中國對於台灣、日本的威脅不會有所改變，可能僅是戰術上改變。日本首相高市早苗即將訪美，我們也會關注哪些議題是台灣可以加入或討論的。

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