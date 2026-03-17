川習會若破局 學者：可能引爆新一輪美中經貿戰

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣。（記者廖振輝攝）

「川習會」可能延後舉行，中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣今日表示，美國要的中國給不起，中國說的美國不相信，台灣應該停止「被迫害妄想症」，台灣議題不會浮上檯面。如果川習會最後破局，有可能會引爆新一輪的美中經貿戰。

中華亞太菁英交流協會今日舉行「兩岸十字路口：從中共兩會到川習會」座談會，邀請專家學者分析美中台情勢。

請繼續往下閱讀...

王國臣指出，從中國「兩會」政府工作報告來看，中國將深耕科技自主與內循環，聚焦經濟安全，北京當局拖延履約進度。根據彭博社揭露，中國對於美國大豆採購的承諾陷入停滯，持續限縮稀土出口到美國。換句話說，現在美國面臨到稀土短缺，甚至已經有些工廠被迫停產，中國事實上卡住了進口和出口。

據分析，中國人民銀行更發出窗口指導，要求金融機構壓縮持有美債規模，中共中央直屬的「求是」重申，習近平的金融強國論述，預示加速推進人民幣國際化，這個其實就是「去美元」，中國實際動作是在脫鉤。

王進一步說，從美國角度來看，美國總統川普對中經貿箝制仍在，只是未持續收緊。2025年11月「川習會」後，美國對中國加徵關稅為47%，排除國際緊急經濟權力法（IEEPA），再加上122條，稅率僅下調5個百分點至42%，依舊高居世界之冠。

王國臣提及，美國貿易代表署去年10月已啟動「美中第一階段經貿協議」的301調查，3月再追加產能過剩與強迫勞動301調查。針對中國的經貿管制措施，並不會因為最高法院的判決就沒有效果。

王國臣研判，今年美中任何談判包含「川習會」都不會有重大突破，大概最多聚焦在採購大豆和稀土出口而已。所以從這邊的角度來看台灣的話，台灣應該停止「被迫害妄想症」，如果只是為了大豆、稀土就把台灣給出賣，川普也不是傻子！

王國臣說，如果「川習會」成行，台灣牌應該不會浮上檯面，「當然我們覺得在檯面下應該會談到台灣議題，但是拿到檯面上肯定是更專業的舉措」。台美之間的經貿是互相信賴的，疑美論也不太可能成立。

他直指，美國今年直接否決中資企業對美國企業的訂購，換句話說，美國也不需要中國的大額投資。第二是兩邊其實缺乏互信和談判的交集，「川習會」經濟部分最多談到農產品採購和稀土確保出口。如果川習會最後破局，有可能會引爆新一輪的美中經貿戰。

國防院國家安全研究所副研究員王占璽表示，今年是「十五五」開局之年，「十五五」規劃將影響未來5年中國經濟社會發展方向，政治上則為習近平追求二度延任的政治基礎。習近平的政績基本上是乏善可陳，2027年中共將迎來建軍百年，這也是「十五五」規劃的重要一部分。

王占璽指出，二十一大前哨戰已經開打，今年秋季將召開的五中全會，將決定2027年二十一大的主要議程及黨代表選舉單位，也是習近平展現政績的最後機會。五中全會的人事增補，也將牽動後續人事布局。

王占璽說，習近平為求二度延任，今年需要積極鞏固領導權威，塑造政績論述，部署相關人事，五中全會是關鍵節點，相關工作是否能夠順利推動，將影響未來中共政局的穩定程度。

國防安全研究院副研究員王占璽。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法