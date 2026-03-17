爭風吃醋9人北市街頭鬥毆 犯嫌警全數逮回

雙方人馬約在北市大龍街內談判。（記者王冠仁翻攝）

台北市大同區昨晚發生街頭鬥毆事件，26歲許男不滿女友移情別戀，找來鄭男助陣，與女友新歡、連男相約談判；連男不甘示弱，也找來6名友人陪同。雙方9人爆發衝突，許持刀劃傷連，連的同夥開槍示警；警方到場逮到許、連等5人，有4人趁亂落跑。警方今天陸續將鄭等4人逮到，分別依聚眾鬥毆、傷害罪嫌送辦。

警方調閱監視器畫面，在昨晚案發後以車追人，鎖定落跑的鄭、林、曾、胡等4人，其中不少人都逃往桃園，警方今天前往桃園等地陸續逮回鄭等4人。

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據悉，鄭聲稱雖然與許前往談判，但見到狀況失控，嚇得落跑；屬於連男陣營的林、曾、胡等人則說，只是「義氣相挺」，不清楚什麼狀況，見到有人濺血、開槍，感覺苗頭不對於是也迅速離開。

警方調查，許男近來不滿女友移情別戀，輾轉得知女友的新歡是連男，於是透過管道聯繫上連，雙方相約昨晚在台北市大同區大龍街談判。連男帶林、曾、胡等6人前往，其中有人攜帶一把鎮暴槍助陣；許男則找來鄭男陪同，自己身上則帶刀前往。

雙方9人碰面後一言不合大打出手，許男持刀接連劃傷連男，連男躲避不及手臂2處劃傷；連男友人立刻拿出鎮暴槍威嚇，並對空開1槍。轟然炸裂巨響在深夜格外刺耳。兩方人馬見事態鬧大，丟下鎮暴槍四散逃竄。

警方事後在現場帶回連、許等5人，並在今天循線逮回鄭、林、曾、胡等4人，將眾人全部移送法辦。

警方現場拾獲作案用鎮暴槍。（記者王冠仁翻攝）

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