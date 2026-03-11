為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    急回家餵貓竟奪命！女酒駕100公尺撞死行人 認罪賠償獲緩刑

    2026/03/11 14:08 記者許國楨／台中報導
    台中地院判林女有期徒刑1年8月，宣告緩刑4年。（資料照）

    台中地院判林女有期徒刑1年8月，宣告緩刑4年。（資料照）

    台中市一名在酒吧工作的25歲林姓女子，下班時明知曾飲酒，仍騎機車上路趕著回家餵貓，結果短短100公尺就在路口撞死吳姓行人，林女事後坦承犯行並與家屬達成33萬元調解，台中地院近日審理，依酒駕致死罪判處有期徒刑1年8月，但考量她認罪、賠償並獲得家屬原諒，宣告緩刑4年。

    事故發生在2024年7月19日凌晨5點多，地點在台中市中區光復路與平等街口，林女當晚在酒吧上班，下班前曾喝下一杯威士忌，雖明知體內仍有酒精，仍心存僥倖騎乘機車準備返家，未料機車才騎出約100公尺，就在路口撞上行走斑馬線上的吳姓男子，猛烈撞擊導致對方倒地重傷，隔日宣告不治。

    林女事後主動與被害人家屬協商，最終以33萬元達成調解並取得諒解，案件改以通常程序審理時，林女當庭認罪，表示事發前3小時喝了一杯威士忌，當時急著回家餵貓，之後還要北上新竹老家，才會在清晨騎車上路，對釀成悲劇深感後悔。

    林女辯護律師指出，被告案發後未逃避責任，且已與家屬達成和解並持續履行賠償，希望法院考量其犯後態度與自首情節，吳男家屬的告訴代理人也表示，目前均有收到賠償金，家屬不希望再給林女過重的刑事壓力，希望事情能就此落幕。

    審判長則語重心長提醒，酒駕危害已宣導多年，若給予緩刑並非代表「花錢就能了事」，而是希望被告真正記取教訓，台中地院最終依酒駕致死罪判處林女有期徒刑1年8月，宣告緩刑4年，並須接受3場法治教育及付保護管束。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

