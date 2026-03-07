為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    瞥見額頭0.3公分舊疤 警秒轉身逮人：快去抓他！

    2026/03/07 17:30 記者王捷／台南報導
    警五分局警備隊副隊長蘇敬修昨凌晨攔查違規，憑額頭舊疤戳破王男冒名謊言。身揹11項通緝當場遭逮，解送台南地檢署。（民眾提供）

    身揹11案的王姓通緝犯，因女友違規騎車被攔下，他謊報胞弟的身分要閃通緝，警方開完單離開前，警五分局警備隊副隊長蘇敬修瞥見王男額頭0.3公分舊傷，立刻轉頭向同事說，快去抓他！識破王男演技，逮捕他歸案。

    王男當時由女友騎車載送，因違規遭警方攔停，在一間五金百貨前被攔下，引起店員關注，後來店員轉述現場狀況，當時警察開完單就要離開，結果蘇副隊長突然說等一下，然後又開始盤問王男，他覺得很有趣所以就在旁邊偷看。

    原來，身形胖胖的王男報出弟弟的證件，想蒙混過關，蘇副隊長重新打開手機裡的戶政資料，笑稱王男感覺有點變胖喔？王男辯稱是過敏才導致臉腫。

    店員說，那位蘇副隊長好像心裡有底，問王男額頭有舊傷疤，追問「什麼時候撞到的？」王男扯說是小傷，才0.3公分不到，上個月撞到。這時警方決定直接攤牌，靈魂拷問「2年前你是不是被我抓過？」王男繼續裝傻，堅稱被抓的一定是哥哥。

    眼見對方死不認帳，結果蘇副隊長就說，那不然現在回去驗指紋看身分，瞬間戳破王男的狡辯劇本，讓他當場坦承自己就是通緝犯。

    經警方指出，王男有11條通緝，因涉嫌洗錢防制法、詐欺、藥事法、偽造文書及侵占等11項案件，遭全國多處院檢發布通緝，王男同時也是警方毒品列管人口，採尿檢驗結果呈現陽性反應。警方完成警詢後，將王男依毒品及通緝等案，解送至台南地檢署歸案。

    對於店員轉述的查緝過程，警方指出由於涉及偵查不公開，不便對外說明，呼籲，不法份子切勿心存僥倖。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

