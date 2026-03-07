為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    天九牌賭場隱身製冰廠 警方喬裝賭客一舉查獲

    2026/03/07 17:33 記者劉禹慶／澎湖報導
    天九牌賭場藏身在製冰廠，遭到警方查獲。（馬公警分局提供）

    農曆春節假期都已結束，連小過年元宵都已過完，竟然還有天九牌賭場隱身在製冰廠內，無視警方公權力，因此馬公警分局轄區文澳派出所所長陳安隆喬裝賭客，大剌剌進入製冰廠，直接宣布逮捕，由於現場僅有1個出入口，通道口又狹窄，一口氣帶回2名負責人及13名賭客。

    馬公警分局調查指出，文澳派出所所長陳安隆等人，今（7）日上午11時15分，喬裝賭客在馬公市新營路一處製冰廠，查獲由2名陳姓男子經營之天九牌賭場，現場查獲賭客共13人。警方當場查扣天九牌賭具、未開封天九牌、已開封骰子、未開封骰子、瓷碗、現金、抽頭金及監視器主機等相關證物。

    經警方調查後，現場2名陳姓男子坦承，負責主持經營賭場並從中抽頭牟利，全案依賭博罪嫌將2人移送澎湖地檢署偵辦；另在場賭客共13人，則依違反社會秩序維護法移送裁處，賭金則列入證物移送。

    馬公警分局表示，警方將持續加強查緝各類賭博案件，維護轄區治安與社會良好風氣，杜絕不法情事發生。以往澎湖天九牌賭場都是在除夕至初三，流竄在民宅及鄉下地方，此次已元宵過後，卻依然查獲天九牌賭場，而且是在製冰廠內查獲，利用製冰廠當掩護，卻聰明反被聰明誤，遭警方破獲，否則會有更多人受害。

    現場13名賭客，依社維法送往裁處。（馬公警分局提供）

