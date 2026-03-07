上班途中出車禍遭資遣 20多年老員工耗5年打官司獲賠

陳女因公車禍，不滿某玻璃公司調職與資遣提告。法院最終認定調職合法但資遣無效，判決公司須賠償102萬4720元，陳女則須退還36萬0931元資遣費。（記者王捷攝）

陳女從1995年開始任職某玻璃公司，7年前她出門去拿香水樣品，途中遇車禍骨折，卻遭公司調職與資遣。陳女提告，歷經5年多訴訟，一、二審認定資遣無效，判決公司累計須賠償102萬多元，並提繳4萬8024元勞退金。

陳女主張，2018年11月間，她騎車去拿香水樣品遇車禍，經認定為職災，公司卻在2019年8月違法資遣。公司反駁，是信賴勞保局最初核定非職災才終止契約。

不過一審法官認定，復健屬法定醫療期間，終止契約無效，判決僱傭關係存在，應付醫療費與薪資91萬1312元，並提繳4萬8024元至勞退專戶；同時判准公司反訴，陳女須退還36萬931元資遣費。

陳女另控告，她復工前遭不當調職致頸椎傷勢加重，公司反駁，調任業務部是考量傷勢，安排文書、包裝與清理過期樣品等基本工作。法官調查醫療紀錄，認為陳女頸椎神經管壓迫主因是退化及舊傷所致，與車禍無關，且醫院評估休養後已可回復一般工作，調職未違反醫囑，駁回高額求償。

案件上訴後，高等法院台南分院重新核算權益，公司在陳女醫療中不能工作期間有扣薪情況，依法應補償4萬767元；另依陳女從1995年起算年資結算未休特休假，公司應發給工資6萬8987元，合計應再給付10萬9754元。

此外，法官表示，陳女因本案出庭依法應給予公假，公司卻扣除薪資，判准退還差額3654元。全案自2020年起訴，經法院審理確認調職合法，並依證據釐清職災補償金額，判決公司除一審理賠外，須再補足欠付工資與差額，累計須賠償102萬4720元。

