    首頁 > 生活

    升級大陸冷氣團！下週一起北、東轉雨 低溫下探13度

    2026/03/07 18:22 記者吳亮儀／台北報導
    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    下週連續兩波冷空氣，確定升級為大陸冷氣團！中央氣象署預報，明天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，但下週連續兩波冷空氣確定升級大陸冷氣團，低溫僅剩13度。

    氣象署預報員林定宜表示，下週一（9日）起第一波大陸冷氣團報到，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部較大雨勢，下週二（10日）更是最溼冷的一天，同時有華南雲系東移影響，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區都有局部短暫雨，並提醒3千公尺以上高山容易降雪。

    林定宜指出，下週三（11日）是短暫的空檔，第一波大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫稍回升，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，但緊接著隔天又有第二波大陸冷氣團報到，但第二波屬於較乾冷的冷氣團，雨量不多。

    林定宜指出，下週四（12日）另一大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，並影響兩天，下週四、週五兩天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。

    林定宜說，下週六（14日）第二波大陸冷氣團才會逐漸減弱，但是北部及東北部清晨仍偏冷，白天開始氣溫就回升了，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    溫度部分，林定宜指出，這兩波冷氣團影響期間，中部以北、東北部地區低溫剩下13度到14度，但下週一開始的第一波冷氣團因為較溼冷，北部白天約17度到18度，第二波冷氣團白天就可達19度到20度；中南部則要注意的是日夜溫差大。＃

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週天氣注意事項。（氣象署提供）

