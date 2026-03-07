為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    傻眼！被爆玉米丟「水溝蓋」再下鍋 網批衛生真差 台中食安處要查了

    2026/03/07 19:26 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市北屯區中清路上一處烤玉米攤，昨（6日）被網友目擊，店家疑似將烤過的玉米放在地上沖洗，之後又堆放在人行道水溝蓋上，未再處理就直接放入鍋中烹煮，網友PO網後表示，之前還很常買，看到這樣處理食物，直言絕對不會再買。對此，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，將依程序派員前往稽查。

    網友在臉書社團「爆料公社」PO出照片指控，這家烤玉米價格不便宜，秤重平均1支要價100元，昨（6日）傍晚目睹老闆娘在人行道上洗烤過的玉米。質疑這些玉米可能是前一天烤過沒賣完剩下的，因為水是黑的，玉米也有烤過的顏色，洗完直接就把玉米放在人行道上的水溝蓋上方，痛罵衛生真的很差，是覺得消費者的胃都很強大嗎？

    網友圖曝光後引發網路熱議，網友紛紛留言直呼「放水溝蓋，那還不如不洗」、「到底要多噁心，自己吃的菜會不會放這樣」、沒衛生就不要出來做吃的」、「直接放水溝蓋太噁心了吧」、「放水溝蓋上真的不行欸，老鼠從水溝蓋那邊探出來吃 根本看不到啊！」。

    對此，台中市食安處表示有接獲通報，已完成錄案，將依程序派員前往稽查，若查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情事，將責令限期改善；屆期複查如仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》規定，處6萬元至2億元罰鍰。

