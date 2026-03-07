林口警匪追逐！毒蟲狂飆撞警車 棄車丟下同夥逃進山林

毒蟲車輛。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口警方今天凌晨攔檢可疑車輛，駕駛拒檢高速逃逸，狂飆、闖紅燈，衝撞警車，衝入山區棄車。警方在車上逮獲乘客翁男，鎖定陳姓車主涉重嫌，上午11點左右在寶林路口逮到陳嫌，全案依妨害公務、公共危險罪嫌、毒品罪嫌送辦；陳嫌拒捕逃逸犯下20張、高達20萬元違規罰單，還要賠償撞壞警車、民車損失。

林口警分局員警凌晨4點左右巡邏途經仁愛路，發現一輛休旅車停在機車停等區，要求下車受檢，駕駛拒檢加速逃逸，在市區一路逆向、闖紅燈，5輛警車追捕，嚇壞用路人。歹徒衝撞警車拒捕，一名男子見義勇為加入追捕，愛車也被撞壞。

請繼續往下閱讀...

警匪市區飛車追逐10餘公里，嫌犯開車衝進往海邊山路死巷，55歲陳姓駕駛奪門而出，衝進暗夜樹林逃逸，員警拖下車內同夥、44歲翁男帶回偵訊。

警方上午11點左右在寶林路發現陳嫌，身上沾染泥土，陳嫌否認涉案，警方提示相關證據，將他帶回偵訊。警方調查，陳嫌與翁嫌都是毒蟲，翁嫌承認案發前吸毒安非他命、依託咪酯，警方也查獲翁嫌逃逸程中丟棄的電子煙；全案依妨害公務、公共危險等罪嫌移送新北地檢署偵訊。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

毒蟲拒捕衝撞警車。（記者吳仁捷翻攝）

毒蟲棄車丟下同夥逃入山林。（記者吳仁捷翻攝）

男子見義勇為加入追捕，車子也遭撞。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法