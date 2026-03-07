為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳台資助美軍升級駐菲基地、陸軍司令密訪？ 陸軍駁斥：並非事實

    2026/03/07 18:09 記者方瑋立／台北報導
    陸軍司令呂坤修上將2月26日前往北部地區視導換裝部隊訓練實況。（陸軍司令部提供）

    陸軍司令呂坤修上將2月26日前往北部地區視導換裝部隊訓練實況。（陸軍司令部提供）

    美、日、菲三國軍艦上週於南海與巴士海峽展開聯合巡航，航跡首度逼近台灣南側水域。有媒體稱，在美方強化第一島鏈防衛的協調與串聯下，台灣與菲律賓軍事合作檯面下正逐漸白熱化，甚至傳出美方建議由台灣挹注資金，協助升級美軍位於菲律賓的軍事基地，陸軍司令呂坤修上將更為此於2月密訪菲國。針對相關傳聞，陸軍司令部今（7日）嚴正澄清，強調報導並非事實。

    據聯合報報導，美方建議台灣出資升級菲律賓美軍基地」陸軍司令呂坤修上將二月更為此密訪菲律賓，陸軍司令部今下午以新聞稿回應，相關報導內容並非事實，籲請媒體勿引述未經證實消息內容，臆測涉外交流活動，避免造成民眾誤解與增加未來國際交流困難度。

    近年我國涉外軍事交流雖屢有進展，但仍具高度機敏性。本報此前獨家報導，國防部情報次長謝日升中將於去年（2025年）9月曾罕見身著空軍軍常服、佩戴勳表，與時任國安會諮委、現任國防部副部長徐斯儉出席波蘭「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum），該次公開亮相象徵台歐交流獲實質提升，備受國際矚目；然而，相較將領受邀出席歐洲的國際安全論壇，陸軍司令層級的最高主官若實質密訪鄰近且與中方在南海激烈角力的非邦交國友盟菲律賓，牽動第一島鏈複雜神經，在軍事與外交層面更為敏感。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播