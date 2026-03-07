辦千人見面會衝刺民調 江啟臣：要為台中人圓夢

江啟臣在松竹寺舉辦千人見面會。（記者蔡淑媛攝）

立法院副院長江啟臣舉行千人見面會衝刺，今天下午在台中市北屯區松竹寺展開第2場見面會，擠進上千人，他強調要為台中人圓夢，讓台中更有錢、更國際，「未來會比現在更好」，朝300萬市民前進，「台中市不一定是首都，但要打造全最幸福的旗艦城市。」

立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取國民黨台中市長提名，預計本月最後一週完成民調。

請繼續往下閱讀...

江啟臣強調自己8年前就準備好了，8年前與市長盧秀燕黨內競爭市長提名，後來我在中央、她在地方服務，但8年來從未停止準備、準備接棒，現在要讓台中市一棒接一棒，棒棒都強棒，他提出讓台中更好的「一二三四五」的施政目標，「一個願景、兩個定位、三個目標、四大途徑、五大面向」，讓世界看見台中，已經通通準備好了。

江啟臣表示，一個願景就是打造台中成為旗艦城市；兩個定位就是成為亞洲的新核心、世界的新都心；三個目標是安全、安定又安心，強調安養樂活、安穩宜居、安居樂業是他的施政目標；四大途徑就是走向國際、讓世界看見台中；產業升級、多元布局；在地平衡、永續發展；產業升級、多元布局；AI治理及智慧城市，還有五大面向及十大重點，包括交通公安、產業就業、健康照護、教育文化、社會福利、韌性永續等是施政重點。

江啟臣更直指，台中市會展中心等帶的會參展經濟，不會輸給演唱會經濟，會帶動金流、人流，最後喊話希望大家守住電話，唯一支持江啟臣，至少到月底都要守住電話。

立委黃健豪站台則強調，現在才黨內初怎麼能選邊站，因為8年前就講好了，江啟臣8年前與盧市長黨內民調初選，以0.6%服輸，立刻支持盧市長並擔任競選總幹事，這個人情與遠見，要還給江啟臣；陳菁徽則讚江啟臣是7-11，從早到晚都在服務鄉親。

江啟臣舉辦見面會，在地北區、北屯國民黨立委黃健豪，以及議員陳文政、陳政顯、陳成添、沈佑蓮、賴順仁，以及議員參選吳宗學、許育璿、顏建程、張永漢等人全員到齊，立委陳菁徽、台北市議員李明賢也到場站台。

江啟臣提出讓台中更好的「一二三四五」的施政目標。（記者蔡淑媛攝）

江啟臣在松竹寺舉辦千人見面會。（記者蔡淑媛攝）

江啟臣辦千人見面會衝刺，現場擠進上千人。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法