「小橘書」前進廟埕 台南副市長、警察局長廟口開講

內政部次長董建宏到安平開台天后宮向民眾宣講「小橘書」《台灣全民安全指引》，盼凝聚社會力量，共同守護家園。（記者洪瑞琴攝）

內政部推動的「台灣全民安全指引宣講會」巡迴活動，今（7）日到台南安平開台天后宮，結合宮廟信仰場域與社區力量，向民眾推廣被稱為「小橘書」的《台灣全民安全指引》。內政部次長董建宏說，希望透過宮廟的凝聚力，將守護平安的信仰精神延伸到全民防災與安全意識，凝聚社會力量，共同守護家園。

董建宏指出，宮廟向來是地方信仰與情感交流的重要中心，媽祖守護鄉里的精神與「小橘書」倡導的安全與防災理念相呼應，透過宣講活動讓安全知識更貼近民眾生活，也讓大家在平時就能做好準備。

活動現場氣氛熱絡，台南市副市長姜淋煌與南市警察局長林國清也上台「廟口開講」應援，兩人以生活化語言分享防災與防詐觀念，妙語如珠，逗樂現場民眾，也讓宣導內容更容易理解與記住。

姜淋煌更幽默提醒民眾把這本小橘書放在電話旁或顯眼的地方，隨時都能翻閱、派上用場，「柑仔（kam-á）冊（橘子台語）有保庇，妙用多，可別好用到拿去墊在電鍋底下」。一席話引來現場民眾笑聲，也讓防災宣導更顯親切接地氣。

活動開場由替代役公益大使團帶來精采表演，結合特技、歌舞與台語主持風，讓原本較為嚴肅的安全教育變得活潑親民，也成功帶動廟埕現場氣氛，吸引不少民眾駐足觀看、參與互動。

宣講內容以《台灣全民安全指引》為核心，涵蓋地震發生時「趴下、掩護、穩住」的避難原則、海嘯來臨時的垂直疏散觀念，以及颱風、土石流與空襲等緊急情況的應變方式，同時也提醒民眾平時準備「緊急避難包」，包括飲用水、乾糧與基本急救用品等，提升自救與互助能力。此外，也結合反詐騙宣導，提醒民眾留意假投資與網路購物詐騙等常見手法，並善用165反詐騙專線查證，守護自身財產安全。

《台灣全民安全指引》巡迴宣講今日到安平開台天后宮，現場互動熱絡。（記者洪瑞琴攝）

「小橘書」《台灣全民安全指引》如信仰力量，護佑平安。（記者洪瑞琴攝）

南市警察局長林國清上台「廟口開講」，宣導小橘書。（記者洪瑞琴攝）

內政部替代役公益大使團表演帶動氣氛，安全教育變得活潑又親民。（記者洪瑞琴攝）

