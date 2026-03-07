史上最強颱、穿心颱將禁用！氣象署擬修法 誇大標題報導最高罰50萬

中央氣象署。（資料照）

未來媒體報導氣象時，不能再亂用誇大詞！中央氣象署預告修正「氣象法」草案，媒體報導氣象時應據實傳播，並使用中央氣象署發布的用詞作為新聞標題或報導內容，以颱風為例，諸如三颱鼎立、史上最強颱風、穿心颱、虛胖颱風、暴頭颱、斷腰颱及地表最強颱等字眼都不能用。

許多新聞媒體大量使用網路不具名粉絲專頁、網路匿名帳號張貼來源不明的氣象預報，中央氣象署預告修正「氣象法」，明定媒體引用氣象署所發布的預報、警報或報告者，應據實報播，並註明其來源出處、發布時間及同時註明發布者名稱全銜或姓名。

氣象署特別點出，引用中央氣象署的預報、警報或報告者應據實傳播，並使用中央氣象署發布的用詞；報導、引用非中央氣象署所發布的預報、警報或報告，應避免使用誇大性用詞形容氣象現象，這類狀況以颱風最多。

若媒體胡亂使用誇大詞、經氣象署限期令其停止、更正其行為或採取必要改善措施，屆期不改善者，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

根據氣象署規劃，「氣象法」修正草案預計公告到3月16日，若無相關意見，待行政院核定後將送立法院審查。

