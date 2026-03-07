路邊廢棄汽、機車占道 台中去年查報5438輛逾6成移置

台中市環保局與警察局共同查報廢棄汽機車，並依法拖吊移置至暫置場。（環保局提供）

台中市環保局公佈去（2025）年與警察局合作查報廢棄機動車輛共5438輛，逾6成完成移置，其中以機車最多、有3125輛，由於遭棄置的廢汽機車常占用道路、停車格等，顯示市區廢棄機車問題普遍。

環保局提醒，遭棄置的廢汽、機車常占用道路、停車格、人行道及騎樓，經現場勘查認定為廢棄車輛，會張貼清理通知書，若車主逾期未清理（無牌廢車逾48小時、有牌廢車逾7日），環保單位即可依法拖吊移置至暫置場。

環保局統計，全市共查報廢棄機動車輛5438輛，經勘查認定後，由環保局完成移置3366輛，約占62%；另有2072輛在環保局複查或拖吊前即由車主自行移置處理，約占38%。

完成移置車輛中以機車為大宗，共3125輛、汽車241輛，其中未懸掛車牌的廢車由環保單位張貼通知後完成移置2237輛；有懸掛車牌的廢車由警察單位張貼通知後完成移置1129輛。

環保局提及，依《占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法》規定，廢棄車輛係指外觀髒污、銹蝕、破損，明顯失去原效用，或事故、解體而不具使用功能的車輛，提醒民眾如有老舊車輛已不再使用，切勿任意棄置，可透過環境部「廢車回收一站通」服務網站辦理報廢回收。

廢車回收只要汽車滿10年可領取1000元回收獎勵金，機車滿7年可領300元，並可依車況領取回收殘值，若搭配汰舊換新或換購電動車相關補助，也能兼顧環保與節省開支。

環保局呼籲，民眾若發現占用道路的廢棄車輛，無牌車輛可通報各區清潔隊，有牌車輛可通報警察局（04-23294774），也可撥打1999市民專線或透過台中市資源回收網系統通報（https://recycle.epb.taichung.gov.tw/wastecar/wastecarReport.asp）共同維護整潔、安全的生活環境。

環保局現場勘查認定為廢棄車輛，會張貼清理通知書，若車主逾期未清理，環保單位即可依法拖吊移置至暫置場。（環保局提供）

環保局查獲廢棄機車，並依法拖吊移置有3366輛。（環保局提供）

