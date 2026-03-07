淡水公23公園擬設5萬噸配水池 議員憂壓縮休憩空間籲審慎評估

新北議員陳家琪指出，若維持原方案，施工期長達2年，勢必影響周邊生活品質，要求水公司提出交通維持及減噪措施，分區分階段施工，盡量保留公園既有使用功能；圖為淡水公23公園。（記者羅國嘉攝）

新北市淡水區公23公園傳出可能興建5萬噸配水池，引發地方關注。在地議員說，去年淡水大停水事件凸顯區域供水備援不足，確實需要更完善的供水路網與配水池，但公23公園已開闢並服務居民，若規劃多目標使用設置配水池，仍需審慎評估並公開說明，避免影響公園既有休憩功能與民眾使用空間。水利局回應，將持續與地方溝通及採納地方意見，提出優化方案。

議員鄭宇恩指出，服務處日前收到自來水公司來文，指計畫將公23公園規劃興建5萬噸配水池。但她以林口案例來看，林口5萬噸配水池本體占地約7748平方公尺，其中機房占地約562平方公尺、約占7.26％，屬於水源重地禁止進入，其餘配水池上方則鋪設草皮，開放民眾運動使用。

鄭宇恩說，公23公園全區占地約3萬2220平方公尺，若將林口配水池配置移至公23公園，面積看似可負荷，但仍擔心壓縮居民現有公園空間，且工程施工期約2年，勢必影響公園使用與周邊生活品質。

鄭宇恩認為，穩定供水十分重要，也支持自來水公司在淡水規劃興建配水池，但在用地選擇上應審慎評估並公開說明。若最終確定設於公23公園，應維持原有公園休憩功能，同時提出降低施工期間影響及完工後優化公園設施的配套。

議員陳家琪則說，基礎設施建置不應以犧牲市民生活品質為代價，選址與規劃應更具前瞻性與透明度。她建議應公開完整技術評估報告，說明規劃5萬噸配水池的必要性，並評估是否改採「分散式部署」，以多個較小配水池分散風險，降低對公園等公共空間的衝擊。

陳家琪指出，若維持原方案，施工期長達2年，勢必影響周邊生活品質，要求水公司提出交通維持及減噪措施，並採分區、分階段施工，盡量保留公園既有使用功能。完工後公園品質不能降級，應同步升級設施，例如增設遮陽設施、共融遊具及完善夜間照明，兼顧穩定供水與市民生活品質。

水利局說，水公司目前規劃採全地下化方式設計（與林口配水池不同），後續水公司將持續與地方溝通及採納地方意見，以不影響公園設施以保有原有休閒功能，提出優化方案；新北市綠美化環境景觀處則說，後續配水池完成後，地面層等空間可做綠美化供民眾休憩使用。

新北議員鄭宇恩以林口案例來看，林口5萬噸配水池本體占地約7748平方公尺，機房占地約562平方公尺、約7.26％，屬於水源重地禁止進入，配水池上方鋪設草皮，開放民眾運動使用；圖左為林口運動中心、右邊遠處是加壓站機房。

新北議員鄭宇恩考察林口5萬噸配水池。

