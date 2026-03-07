紓解塞車 龜山文化一路至青山路新闢道路下半年啟用

龜山區文化一路至青山路新闢道路示意圖。（桃園市政府提供）

「龜山區文化一路至青山路道路新闢工程」去年3月開工，已完成主要結構工程，持續辦理滯洪池等相關作業，預計下半年竣工啟用通車，有效分流龜山區文化一路車流、紓解青山路及文青路尖峰時段交通壅塞。

新工處長呂紹霖說，新闢道路屬於林口特定區計畫範圍，由龜山區振興路與文化一路路口向北銜接至青山路二段0K+170處，新闢道路長度約350公尺、寬度約15公尺，配置為雙向共3車道（1進2出），設置人行道、擋土牆、路燈、標線與號誌，以及道路兩側增設縱向排水系統等，總經費約2.9億元，其中內政部國土管理署補助2.1億元，餘款由市府自籌。

由於文化一路與青山路直線距離僅100公尺，但高低差超過20公尺，為因應特殊複雜的偏坡地形環境，工程於臨青山路側設置懸臂式擋土牆，以確保道路安全及週邊設施穩固，另考量車輛轉彎半徑及行駛安全，於青山路北上路口處設置專用偏心左轉車道，以提供安全順暢的交通環境。

呂紹霖說，機場捷運A7站周邊近年來發展迅速，往新北市林口區主要聯外道路為文化一路、青山路往新北市新莊區，至於振興路則是往龜山市區，當地交通需求量極大，經多方協商後，辦理「龜山區文化一路至青山路道路新闢工程」，由龜山區振興路與文化一路路口打通銜接至青山路，以分流龜山區文化一路車流，同時紓解文青路交通壅塞問題。

