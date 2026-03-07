為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    植樹節將至 嘉大森林週贈2200株苗木

    2026/03/07 17:20 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉大森林週「心有林犀」系列活動，提供2200株苗木贈送民眾。（嘉大提供）

    植樹節將至，嘉義大學森林週「心有林犀」系列活動，將於9日至14日在蘭潭校區學生活動中心一樓展開，活動期間提供2200株苗木，供民眾持1至2月或3至4月未兌換發票3張換取1株樹苗，最後一天14日在嘉禾館前草皮舉辦攀樹體驗活動，邀請民眾共襄盛舉。

    嘉大森林系表示，活動包括贈苗、槌染小課程、攀樹體驗、學生精心手作藝品及特製美食販售等。其中，槌染小課程讓民眾體驗手工槌染樂趣，同時也能了解植物不一樣的使用方式。

    贈苗活動自3月9日至13日止，每日下午1時至下午4時，每日提供約400株苗木，贈完為止，每人每天至多可兌換2株，且樹苗種類不可重複，為響應環保請自備環保容器，現場不提供塑膠袋。

    苗木來源由森林系學生培育及林業署嘉義分署提供，種類多元豐富，包括蘭嶼肉桂、蘭嶼羅漢松、穗花棋盤腳、厚葉石斑木、絡石、越橘葉蔓榕、魚木、日本女真、過山香、台灣欒樹及春不老等苗木，都是受大眾喜愛的綠美化觀賞用植物。

    活動最後一天在嘉禾館前草皮舉辦攀樹體驗活動，帶領民眾感受森林的氣息，讓植物療癒民眾的身心靈。

    嘉大森林系學生進行育苗作業。（嘉大提供）

    嘉大森林週將於14日舉辦攀樹體驗活動。（嘉大提供）

