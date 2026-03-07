內奸最致命、和平別輕信！美國狂炸伊朗 解放軍學到「5個教訓」

中國解放軍官方帳號「中國軍號」（China Military Bugle）表示從這場戰爭學到5個教訓。（路透）

美以聯軍針對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已進入第二週，戰火震驚全球。針對這場大規模軍事行動，中國解放軍官方帳號「中國軍號」（China Military Bugle）3日在社群媒體X發布一張名為「美以襲擊伊朗事件給世界的五個教訓」，引以警惕。

「中國軍號」X 3日發布圖片，指出5大教訓分別為：一、最致命的隱患：內奸（The Enemy Within）。二、最昂貴的誤判：輕信和平（Blind Faith in Peace）。三、最冰冷的現實：武器批判（The Logic of Superior Firepower）。四、最殘酷的悖論：勝利幻覺（The Illusion of Victory）。五、最根本的依靠：自己（Self-Reliance）。

《紐約時報》今日報導也指出，中國內部討論最廣泛的教訓之一，就是不要因為與華府進行談判而陷入虛假的安全感。當美以聯軍的首枚炸彈落在伊朗土地時，各方理論上仍處於談判階段，這讓北京認為美方行為極其虛偽，更是對美國權力的濫用。

有中國官媒發表社論直言：「在談判進行時決定發動襲擊，傳遞了一個令人不安的前例：外交並非主權平等者的論壇，而是受制於霸權國家反覆無常的工具。」

中國分析人士認為，在川普政府領導下，美國變得更加不可預測且危險，迫使中國必須提高警覺。前解放軍教官、現任評論員宋忠平表示：「對中國來說，戰略啟示非常簡單：不要假設對手會遵守規則。他們可能會在不經通知的情況下發動襲擊，甚至不惜一切代價，無視遊戲規則與戰爭規則。」

