又是毒駕！宜蘭賓士男高速撞死返家女老師 波及7車釀1死3傷

宜蘭23歲林姓男子吸毒後駕駛白色賓士車，高速追撞停等紅燈的銀色轎車，釀1死3傷。（記者王峻祺攝）

宜蘭市中山路三段5日晚間發生重大車禍，8車撞成一團，警消封街救援，23歲林姓男子吸毒後駕駛白色賓士車，高速追撞停等紅燈的銀色轎車，2車往前噴飛，再波及其他6輛轎車與數輛機車，釀1死3傷；首當其衝遭高速追撞的銀車59歲鍾姓女駕駛是名小學老師，受困車內被救出，緊急送醫仍傷重不治。

宜蘭市鬧區昨晚近9點發生8車追、推撞事故，另波及多輛機車，其中1輛是清潔隊的環保回收車，事故現場滿目瘡痍、零件碎片散落一地，連避震器也噴飛，因撞擊力道猛力，導致多輛車體嚴重毀損，還有人受困車內不斷哀號，目擊民眾驚恐「相當可怕！」

警消獲報第一時間封街救援，陸續將4名傷者救出送醫，其中59歲鍾姓女老師脫困後，當場無生命徵象，送醫搶救仍傷重不治。肇事毒駕的林男頭部及四肢挫傷、副駕19歲妻子李女四肢挫傷，61歲董姓女機車騎士則是左腳骨折、腦部出血。

警方調查，林男駕駛賓士車供稱要返家，但從環河路右轉中山路之後就沿路闖紅燈，對於2人在車上做了什麼事「都說不出個所以然」，最後在中山路三段追撞停等紅燈的鍾姓女老師，2車又陸續波及周邊停等紅燈與路邊車等6輛車。

警消獲報到場立即將傷者送醫救治，並對相關駕駛實施吐氣酒測，均無酒精反應，不過肇事的林男車內及身上，被查獲毒品「依托咪酯」，經以毒品唾液快篩檢測後，呈陽性反應，全案將依公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌，移請宜蘭地檢署偵辦。

遭車禍波及的其中一名陳姓女駕駛說，當時停紅燈，忽然聽到後面一聲巨響，銀車就從她右後方撞過來，下車一看當場愣住，怎麼連對向車一排全部都遭殃，車就是用飛的衝過來「一點都不誇張」，她根本來不及閃。

肇事的林男車內及身上，被查獲毒品「依托咪酯」，經以毒品唾液快篩檢測後，呈陽性反應。（警方提供）

鍾姓女老師首當其衝被高速追撞後噴飛，救出送醫仍傷重不治。（記者王峻祺攝）

賓士車撞飛銀色轎車後，繼續往路口衝去，並將1名女騎士撞飛。（警方提供）

賓士車最後撞進騎樓。（記者王峻祺攝）

賓士車追撞銀色轎車恐怖瞬間。（警方提供）

