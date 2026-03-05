太子集團唯一還押被告 鄭巧枚籌到150萬保金獲釋

太子集團旗下尼爾創新財務主管鄭巧枚。（資料照，記者王定傳攝）

台北地檢署昨偵結柬埔寨「太子集團」在台洗錢逾107億元案，台北地院接押後，裁定9名在押被告各以30萬至500萬元交保，其中8人今凌晨完成辦保獲釋，唯獨尼爾公司財務主管鄭巧枚，暫籌不到150萬元保金，先行還押看守所，家人今日籌到保釋金，到院完成辦保，鄭女安裝電子手環後，下午獲釋。

對於9人交保的裁定結果，北檢傍晚表示，將針對其中8名不認罪的被告（王俊國除外），向北院合議庭提起「準抗告」。

北院裁定指出，9人皆限制住居與出境、出海，配戴電子腳環或手環科技監控，每週二、五赴派出所報到，並命不得接觸聯絡共犯與證據清單上的證人。

九人各自交保金額，台灣太子不動產兼天旭國際公司負責人王昱棠500萬元，天旭人資長辜淑雯400萬元，集團首腦陳志的特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚各150萬元，天旭財務主管陳麗珊100萬元，特助邱子恩、水房要角陳韋志50萬元、玄古管顧公司負責人王俊國30萬元。

法院令辜淑雯配戴電子腳環，王昱棠原本也要配戴電子腳環並搭配個案手機，但廠商因腳環不夠，改為手環；其餘7人皆戴電子手環。

