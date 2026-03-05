為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    太子集團唯一還押被告 鄭巧枚籌到150萬保金獲釋

    2026/03/05 19:07 記者張文川／台北報導
    太子集團旗下尼爾創新財務主管鄭巧枚。（資料照，記者王定傳攝）

    太子集團旗下尼爾創新財務主管鄭巧枚。（資料照，記者王定傳攝）

    台北地檢署昨偵結柬埔寨「太子集團」在台洗錢逾107億元案，台北地院接押後，裁定9名在押被告各以30萬至500萬元交保，其中8人今凌晨完成辦保獲釋，唯獨尼爾公司財務主管鄭巧枚，暫籌不到150萬元保金，先行還押看守所，家人今日籌到保釋金，到院完成辦保，鄭女安裝電子手環後，下午獲釋。

    對於9人交保的裁定結果，北檢傍晚表示，將針對其中8名不認罪的被告（王俊國除外），向北院合議庭提起「準抗告」。

    北院裁定指出，9人皆限制住居與出境、出海，配戴電子腳環或手環科技監控，每週二、五赴派出所報到，並命不得接觸聯絡共犯與證據清單上的證人。

    九人各自交保金額，台灣太子不動產兼天旭國際公司負責人王昱棠500萬元，天旭人資長辜淑雯400萬元，集團首腦陳志的特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚各150萬元，天旭財務主管陳麗珊100萬元，特助邱子恩、水房要角陳韋志50萬元、玄古管顧公司負責人王俊國30萬元。

    法院令辜淑雯配戴電子腳環，王昱棠原本也要配戴電子腳環並搭配個案手機，但廠商因腳環不夠，改為手環；其餘7人皆戴電子手環。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播