北市信義警助迷途長者返家 數小時內連尋3人

台北市警察局信義分局吳興街派出所日前一晚之內，在短短數小時內接連3件迷途、失智長者案件，皆透過耐心查詢，通知到家人或協尋到長者，順利讓他們一家團圓。

警方提醒，家中若有失智或高齡長者，應多加留意其行蹤，可為長者配戴聯絡手環或申請愛心手鍊，於常穿衣物標示聯絡電話，以利第一時間提供協助。

若民眾在街頭發現疑似迷途長者，請立即撥打 110 報案，將協助每一位長者平安回家。

警方表示，當天晚間，警員陳郁傑、丁佳佑接獲民眾通報，於北市松仁路發現1名長者獨自徘徊街頭、神情茫然且言語表達不清，隨即上前關懷、安撫情緒，經查證身分後確認為當日甫通報失蹤的87歲王姓老婦人，立即聯繫家屬到場。

同晚，熱心民眾於吳興街超商也發現1名疑似迷途的失智老婦，隨即陪同至派出所求助；警員葉偉成展現耐心，透過各項系統查證身分為80歲李姓老婦人後，順利聯繫家屬，由親屬平安接回。

此外，另有1名高齡長者至所報案，稱其患有失智症的73歲胞妹李女，於101/世貿捷運站不慎走失，神情極度焦慮，員警立即展開協尋，同步通報捷運相關單位協助查找，不久在捷運單位回報當事人出現在象山捷運站，並協助家屬平安將李女帶回。

