幫公司掛名人頭公司負責人開發票助逃稅 大日開發3員工判拘

基隆地院依違反稅捐稽徵法，分別判處陳男等人拘役115、95及50日，得易科罰金，均緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

時任大日開發公司員工的陳承昌、黃柏鈞及楊晏宣，為協助公司逃漏稅，分別擔任上升、士方開發等公司人頭負責人，開出不實統一發票交給大日公司東岸營業所（停車場），以此方式，逃漏營業稅額。基隆地檢署偵辦公務員涉貪案時，將此事揪出送辦。基隆地院依違反稅捐稽徵法，分別判處陳男等人拘役115、95及50日，得易科罰金，均緩刑2年。

檢廉偵辦基隆市政府交通旅遊處前臨時人員陳文輝收賄案件時，發現行賄的大日開發公司負責人蘇幸福為了逃漏稅，找來陳承昌、黃柏鈞及楊晏宣分別擔任上升、上承、日旺行及士方開發公司人頭負責人，分別於2016年至2021年間，依其蘇透過主管指示開立不實發票，作為進項憑證使用，向各所屬稅捐機關申報扣抵相關期日銷項稅額，以此方式，逃漏營業稅額。

請繼續往下閱讀...

其中陳承昌共開出71張上承公司發票；黃柏鈞開出38張上升公司發票；楊晏宣則開出日旺行及士方開發公司32張發票，幫助大日開發公司逃漏稅。

3人應訊時，均坦承擔任人頭負責人開出不實發票犯行，檢察官偵訊後，依違反稅捐稽徵法將3人起訴。

法官審酌被告陳承昌等人為大日公司員工，依其經濟地位而順從公司主管安排，所為有害於稅捐稽徵機關對於課稅的公平及正確性，應予譴責；考量3人犯後均坦承犯行，且大日公司以依稅捐稽徵機關指示繳納稅額，對課稅公平及正確性的危害業已減輕，歷次犯罪情節與逃漏稅金額皆非甚鉅，且無前科。故分別依違反稅捐稽徵法分別判處3人拘役50至115日，得易科罰金，緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法