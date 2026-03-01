台中公園流鶯專題3-2》本土、外籍大車拚！警方持續掃蕩交出成績單

台中警方指派專責警力步巡，加強臨檢周邊旅宿、休閒娛樂場所。（記者許國楨攝）

台中公園周邊長年被視為流鶯熱點，但在警方持續高強度取締與環境治理下，亂象已出現明顯降溫，近年妨害風化案件查獲數及涉案人數呈逐年遞減趨勢，去年8月進一步導入「情境犯罪預防」策略後，合作大樓周邊夜間逗留人數更下降47.7%，顯示整體查緝與防制作為已發揮成效。

台中公園是知名地標，近幾年網路上出現影片卻幾乎全是「站壁」流鶯，周邊街道儼然已淪為本土應召女子聚集地，嚴重影響形象，尤其近年來多是持觀光簽證來台，卻從事賣淫的東南亞女子大舉入侵下，讓當地狀況更複雜，轄區警方從執法、巡守與環境改善三管齊下，持續壓縮不法活動空間。

請繼續往下閱讀...

根據相關查緝數據顯示，警方前年共查獲12件逮捕113人，其中從事賣淫的東南亞女子，又以泰籍最多，且均持觀光簽證來台，去年共查獲色情案件12件、70人，其中東南亞女子仍以泰籍最多，越南籍居次，但人數已有下降趨勢，經移送移民署專勤隊後遣返。

另每日規劃「堅壁清野」勤務，派遣專責警力執行步巡、車巡與守望，並加強臨檢周邊旅宿、休閒娛樂場所，在重要路口實施高密度封閉式路檢，提升見警率，形成有效威嚇；在環境治理方面，警方協調地方里長與民意代表，於周邊增設路燈與監視器，強化夜間照明與遠端監控，同時檢討減少平等街側公共座椅，降低久留與群聚空間，使拉客行為失去立足點。

此外，警方也將妨害風化相關罰則製成中、英、泰等多國語言公告，張貼在重點區域，明確告知違法後果，避免行為人心存僥倖。

相關新聞請見︰

台中公園流鶯專題3-1》外籍軍團壓境！本土「雙飛套餐」拚逆轉

台中公園流鶯專題3-3》市府強化台中公園監視器、週邊照明 維護環境

台中警方指派專責警力週邊守望，使拉客行為失去立足點。（記者許國楨攝）

台中警方採「堅壁清野」策略查緝外籍女子賣淫。（警方提供）

台中警方查獲外籍賣淫女子。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法