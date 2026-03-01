台中公園流鶯專題3-1》外籍軍團壓境！本土「雙飛套餐」拚逆轉

外籍娘子軍身著短裙薄紗上衣攬客。（記者許國楨攝）

外籍娘子軍團大舉入侵，成了壓垮本土流鶯最後一根稻草。近來台中公園周邊「快樂產業版圖」明顯洗牌，東南亞來的女子主打年輕、便宜兩大優勢，以迅雷不及掩耳之勢搶佔市場，讓原本熟門熟路的本土派頓時失去競爭優勢，為了止血求生，一場前所未見的價格戰悄然開打，「超值雙飛套餐」成了反撲關鍵字。

台中公園附近原本都是本土流鶯為主，當地近年來現況已有極大改變，取而代之的是東南亞娘子軍盤據，因年紀大約落在20歲上下，與客人談妥15分鐘1500價碼後，隨即帶著客人到套房內成套性服務，時間雖短，但已足夠完成一趟異國體驗，也直接擊潰年齡層偏大的本土流鶯。

老司機們私下流傳，外籍軍團主打青春氣息與明快談價，節奏俐落、風格鮮明，讓不少熟客直呼「回不去了」，除了本地尋芳客外，甚至有在語言上更貼近東南亞的外籍移工包車前來，他們有的是「呷好逗相報」慕名而來，也有的是單獨前來聞香。

在這股浪潮下，本土流鶯生意明顯下滑，有人乾脆轉守為攻，改以組合式服務搶回目光，兩人同行、時間加碼、價格下修，訴求一次滿足、誠意十足。一名老司機說，近日有台籍小隻馬「姐妹淘」，祭出雙飛或俗稱3P的性服務特殊經驗，價格原本是15分鐘3千元喊價到4千元，但最後竟變成20分鐘2千元。

此舉以類似「買一送一」或「第二件打6折」概念，祭出超值雙飛套餐反撲，搶救買氣，「雙飛」不再只是老司機口中傳說，進而成了檯面上促銷名詞，網路上也掀起熱議，有人調侃「比大賣場週年慶還殺」，也有人笑稱「快樂產業也懂聯名合作」，面對市場急凍與競爭白熱化，本土業者只能各出奇招，而在這場看不見硝煙的競逐中，台中公園不只成了地標，也成了觀察人性與市場變化的縮影，誰能撐到最後，老司機們都還在看。

