台中公園流鶯專題3-3》市府強化台中公園監視器、週邊照明 維護環境

台中市警方與市府相關單位在台中公園聯合稽查。（台中市府提供）

台中公園是台中市歷史最悠久的公園，公園內的湖心亭更是台中市重要象徵，更是台中市府徽，近年來外界想到台中公園，已不再是在日月湖划船，因鄰近東協廣場及台中火車站，每逢假期成了外籍移工休閒熱門地點，儼然是異國世界，一到夜間甚至成了尋芳客樂園，不少人避而遠之。目前除公園內設有派出所維謢治安外，建設局也聘有保全、清潔人員協助維護環境，週邊道路路燈也汰換成亮度高的LED燈，讓環境更「平易近人」。

在地市議員陳文政指出，之前有不少民眾反映，搜尋「台中公園」竟出現全是疑似尋芳影片，而非旅遊或文化導覽，對城市形象造成負面影響，台中公園淪不法性交易熱點，如今更發展成外籍性工作者變主流，問題越來越嚴重，警方強力取締時會降溫，但風頭一過歪風復燃，地方不堪其擾，呼籲市府攜手中央尋找解決方案。

請繼續往下閱讀...

在地議員陳俞融也說，近年鄰近台中公園周邊性交易樣態明顯變化，轉為外籍移工比例增加，且招攬方式更為公開，導致人潮聚集與糾紛風險升高，已對周邊居民與公園遊客造成壓力，警方雖不斷取締，零星掃蕩不足以根本解決問題，市府應破釜沉舟提出完整整治計畫及時間表，從治安、社會關懷與環境管理三方面徹底改善，避免治安死角持續擴大，重塑台中公園安全、友善的城市門面。

據了解，前台中市長胡志強為遏止台中公園「變色」，在公園內設有全台中市唯一的公園派出所，除了由警方直接進駐加強巡邏外，台中市建設局也多方強化「環境維護」，清潔維護工作時間到深夜11點，因週邊移工多，清潔人員特地聘請會四國東南亞語的人員協助宣導等，園區內更佈建77支監視器，監視器畫面與公園內派出所介接，由派出所及建設局雙軌監看，杜絕不肖風氣。

此外，公園週邊路燈長期遭垢病是「暗巷」，吸引尋芳客流連，建設局逐步汰換成亮度較高的LED燈，讓週邊環境因照明充足，「一片光明下」降低行人被騷擾機率。

相關新聞請見︰

台中公園流鶯專題3-1》外籍軍團壓境！本土「雙飛套餐」拚逆轉

台中公園流鶯專題3-2》本土、外籍大車拚！警方持續掃蕩交出成績單

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法