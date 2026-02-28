平溪天燈節母子失散又沒手機 警追接駁車監視器助團聚

在警方積極協助下陳姓婦人成功與兒子會合。（記者吳昇儒翻攝）

享譽國際的平溪天燈節是北部地區農曆春節期間的盛事，吸引大量國內、外旅客湧入平溪地區。昨日晚間7時許，一名陳姓婦人向現場警方求助表示，就讀國中的兒子與自己走散，孩子沒有手機，請警方幫忙。現場廣播多次，均未能尋獲，最後警方調閱多輛接駁車監視器，成功找到孩子的蹤影，母子二人最終在板橋車站團聚。

66歲陳婦昨日帶著孩子前往現場欣賞天燈，卻發現孩子走失，因為他沒有手機無法即時聯繫，只好向新北市瑞芳警分局求援。

平溪所所長謝承軒獲報後，第一時間向分局長高繼鴻報告，隨即啟動全面協尋機制，通報勤務指揮中心、各崗哨及大會廣播系統，同步聯繫鄰近警察機關及相關大眾運輸單位，跨單位接力查找。除了動員警力尋人，謝所長更全程陪伴陳女，在人海中一處處來回搜尋，耐心安撫其情緒。

經警方抽絲剝繭了解母子的行程動線後，發現兩人是從台北市動物園捷運站搭乘接駁車至會場。員警隨即主動聯繫台北捷運公司協尋，終於確認少年已自行搭車至板橋車站，警方也即刻派員，駕車載送陳婦前往板橋會合。

在歷經3個多小時的焦急與煎熬後，母子於板橋車站重逢。母親緊緊擁抱孩子的那一刻，現場員警也終於鬆了一口氣。

陳女感動表示，原以為在人潮洶湧的節慶現場只能無助等待，沒想到警方不僅迅速動員、跨縣市聯繫，更一路陪伴、設身處地替她著想，「如果沒有他們，我真的不知道該怎麼辦。」

瑞芳警分局指出，天燈節期間除強化人流管制與交通疏導外，亦預先建置跨機關聯繫機制與應變SOP，透過科技輔助、廣播協尋、動線分析及機動調度，提升整體安全韌性與風險控管能力。本次事件順利化解，再次驗證大型國際觀光活動中「整合治理、即時應變、以人為本」的警政核心。

平溪天燈節湧入大批國內、外遊客。（記者吳昇儒翻攝）

