「乾兄妹檔」割頸案律師言論離譜 律師協會發聲力挺家屬

新北割頸案楊姓死者的父母本月13日開記者會痛斥乾兄妹判刑太輕，少年事件處理法不公。（資料照，記者翁聿煌攝）

新北「乾兄妹檔」郭姓少年及林姓少女2023年12月25日在國中校園犯下割頸殺人案，造成楊姓國三學生死亡，去年12月23日二審改判乾哥12年、乾妹11年，最高法院本月12日駁回上訴全案定讞。近期粉專「政客迷因」回顧家屬控訴兇手律師的離譜言論，包含其律師在案件審理時，要求制止家屬對外發言等，連中華民國律師關懷社會公益協會都看不下去，認為被害人家屬有言論自由與表達悲痛的權利。

「政客迷因」回顧兇手的辯護律師在案件審理過程，要求制止家屬對外發言，稱「不要讓家屬隨便跟記者亂說話，這樣會影響審判。」更稱民眾捐給被害家屬的善款，能算是乾哥賠給被害者家屬的。

中華民國律師關懷社會公益協會認為，任何被告均享有憲法保障的辯護權，律師為被告辯護，乃法治國家運作的必要機制，無論案件性質如何重大、社會情緒如何高漲，辯護制度皆不應動搖。然而，辯護權之行使，仍須遵守律師倫理規範與專業分際。

中華民國律師關懷社會公益協會指出，律師固可在法庭內依法主張程序保障、證據排除或審判公正等事項，但在表達方式與公共發言上，仍應謹慎衡酌社會觀感與被害人感受。

針對兇手律師「制止家屬發言」，中華民國律師關懷社會公益協會表示，審判公正確實需避免媒體過度干擾，但被害人家屬亦有言論自由與表達悲痛權利，在程序尚未證明有實質妨害審判的情形下，以較為強烈或貶抑性語言形容家屬發言，易造成二度傷害，司法程序的穩定，不應建立在壓抑被害人聲音上。

兇手律師稱善款能算是被告賠給被害家屬，中華民國律師關懷社會公益協會指出，善款是社會大眾基於同情與支持所為的自主捐贈，將社會善意轉換為加害方的賠償責任履行有高度爭議，賠償責任屬於行為人的法律義務，不應以社會愛心替代。

中華民國律師關懷社會公益協會呼籲，重大刑案中，辯護策略固然可強硬，但表達方式應避免對被害人家屬造成額外刺激，引發社會對律師群體整體形象的誤解，模糊加害責任與社會善意的界線法律專業與人性關懷，並非對立。

中華民國律師關懷社會公益協會重申，律師於重大案件中兼顧專業倫理與社會觀感，促使司法在尊重被害人尊嚴與維護審判公正間取得平衡，法律旨在維持秩序與公平，律師應於制度內守護正義，而非製造對立；將持續關注少年司法與重大刑案倫理實踐，促進理性對話，避免個案言行影響社會對制度之信任。

