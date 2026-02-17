為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    情侶玩網遊當莊家供線上賭博 擺「乖乖」祝生意興隆還是被抄

    2026/02/17 13:09 記者陸運鋒／新北報導
    警方查扣電腦主機、筆記型電腦3部、手機、點鈔機、監視器、現金40萬元及相關帳冊文件等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣電腦主機、筆記型電腦3部、手機、點鈔機、監視器、現金40萬元及相關帳冊文件等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    情侶檔周姓男子及吳姓女子，涉嫌利用知名網路遊戲中的小遊戲，自當莊家與其他玩家進行賭博行為，新北市淡水警分局接獲檢舉隨即展開蒐證，見時機成熟後持搜索票上門查緝，當場逮捕周、吳2人，扣得電腦主機、40萬元等證物，而2人為求主機運作順利，還在旁擺放的「乖乖」寫下「生意興隆」字樣。

    淡水警分局表示，此案是接獲民眾檢舉，指稱有不法分子利用知名線上遊戲內建「擲骰子」小遊戲作為媒介，自行當莊家供不特定玩家下注賭博，從中牟取暴利，立即成立專案小組，歷經多日縝密蒐證，並報請士林地方法院搜索票獲准，於過年前夕時機成熟後，持票前往淡水新市三路一段某社區大樓執行查緝。

    警方指出，專案小組攻堅進入犯嫌住處時，發現28歲周姓男子仍在電腦前進行線上收注作業，當場查扣電腦主機2部、筆記型電腦3部、手機4支、點鈔機及監視器設備等證物，另查扣現金40萬元及相關帳冊文件，此外，25歲吳女因屋內騷動走出房門查看時，見員警在場執行公務，神情錯愕，2人均被警方逮捕。

    警方說，搜索過程中，偵辦員警發現嫌犯為求主機運作順暢，還特別在電腦主機旁擺放「綠色乖乖」，並親筆寫下「主機乖乖，願生意興隆」的字樣，祈求能夠加持，但所謂生意興隆的美夢，終究在破門聲中驚醒，警詢後，將情侶2人依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。

    警方呼籲，賭博行為不僅敗壞社會風氣，亦常衍生詐騙及其他治安問題，就算春節期間，仍持續強化網路犯罪查緝作為，並追查是否涉及其他共犯或幕後主嫌，全面淨化網路治安環境。

    警方上門查緝時，發現嫌犯為求主機運作順暢，還特別在電腦主機旁擺放乖乖，並寫下「主機乖乖，願生意興隆」的字樣。（記者陸運鋒翻攝）

    警方上門查緝時，發現嫌犯為求主機運作順暢，還特別在電腦主機旁擺放乖乖，並寫下「主機乖乖，願生意興隆」的字樣。（記者陸運鋒翻攝）

    情侶檔周姓男子（前）及吳姓女子（後）被警方移送偵辦。（記者陸運鋒攝）

    情侶檔周姓男子（前）及吳姓女子（後）被警方移送偵辦。（記者陸運鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播