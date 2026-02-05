養生館藏春色！加500元多半套性服務 警扮客逮負責人及按摩女

警方查扣結帳單7張，當天營業所得4000元等證物。（記者陸運鋒翻攝）

掛羊頭賣狗肉！新北市新店興中興路一間養生館，表現上提供按摩服務，卻涉嫌提供客人半套性行為，新店警分局接獲檢舉蒐證後，派員喬裝顧客上門消費，果然發現阮姓女子暗示加價就可提供半套服務，警方當場逮捕吳姓負責人及阮女送辦。

新店警分局調查，該間養生館位於新店中興路精華地段，標榜只要1300元就可提供全身按摩服務，警方接獲檢舉疑似有性交易情況後，隨即派員前往店外蒐證勘查，見時機成熟後，於本月初下午喬裝客人進入養生館消費。

據知，49歲阮姓女按摩師將員警帶至小房間後，一開始先提供全身按摩服務，直到時間接近尾聲時，暗示加價500元就可提供半套性服務，員警立即表明身分後，將負責人48歲吳姓女子及阮女逮捕。

警方指出，現場於櫃檯查扣結帳單7張，當天營業所得4000元等證物，警詢後將吳、阮女依妨害風化罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方說，將持續查緝色情養生館及不法營業場所，展現取締非法、淨化社會環境和維護社會治安之決心，並透過市府公安聯合稽查，以結合「第三方警政」清除「治安污染源」。

