    桃園8旬婦仁福公園旁溝渠摔傷 家屬陳情民代盼護欄汰舊換新

    2026/02/03 22:37 記者李容萍／桃園報導
    桃園市中壢區仁福公園旁的水溝護欄，中壢區公所獲報初步先做緊急維護，廠商以水泥塗在斷裂處，暫時固定護欄，現場並以交通錐警示。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區仁福公園旁的水溝護欄，中壢區公所獲報初步先做緊急維護，廠商以水泥塗在斷裂處，暫時固定護欄，現場並以交通錐警示。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區近日接連發生公共設施設計不良及維護不當造成民眾受傷事件，一名8旬老婦在倚靠中山東路仁福公園旁的水溝護欄，因年久失修竟跌落水溝摔傷住院，另龍慈路拓寬人行道因轉角突出設計，一名騎士撞上受傷目前人還在醫院。市議員謝美英今（3）日下午會勘，要求2處現場應設立警示並立即改善，確保民眾安全進而減少國賠案件。

    謝美英指出，有里民陳情80歲母親每天晨昏都與鄰居在巷弄溝渠旁談天說地，日前一如往常在家門外的水溝旁與鄰居聊天時，因倚靠的溝渠護欄突然斷裂，母親瞬間摔落水溝，造成骨折、手腳多處受傷，需在家休養3個月，令左鄰右舍嚇壞。

    謝美英說，該位於仁福公園旁的溝渠隸屬大牛欄分渠，就在富台國小後門，因上下學時間車流大，自己過去爭取水溝加蓋，目的就是增加路幅減少事故，沒想到這次發生意外，竟是溝渠護欄因風吹日曬年久失修斷裂，導致婦人嚴重受傷。

    意外發生後，中壢區公所獲報初步先做緊急維護，廠商以水泥塗在斷裂處，短暫固定護欄，現場並以交通錐警示。謝美英說，大牛欄分渠護欄屬於道路橋梁通行安全設施，在不影響水路渠道下，要求維管單位不能只有補強，應將所有溝渠護欄汰舊換新，給居民安全的環境空間。

    對此，中壢區公所表示，現場會勘發現該溝渠護欄在結構確實有安全疑慮，過往水利單位有進行結構補強，但仍年久風化，基於道路安全與民眾安全考量，將錄案進一步研議如何規畫改善。

    另外，謝美英也批評，龍慈路人行道因為突出設計不良，造成機車騎士撞上送醫。對此市府養工處表示，該案人行道及停車格設計規畫設置停車彎形式，以有效區隔行進車流與停放車輛，目的降低車輛交織情形，提升道路行車秩序與用路安全。考量部分駕駛人對道路配置尚需適應，已於停車彎漸變段施作黑黃警示漆及反光導標，加強視覺引導與辨識效果。

    桃園市中壢區仁福公園旁的水溝護欄，因年久失修斷裂，有婦人摔落水溝受傷，市議員謝美英（右一）要求維管單位全面汰舊換新保障民眾安全。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區仁福公園旁的水溝護欄，因年久失修斷裂，有婦人摔落水溝受傷，市議員謝美英（右一）要求維管單位全面汰舊換新保障民眾安全。（記者李容萍攝）

