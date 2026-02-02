馬偕醫院員工揚言跳樓 院內人員勸導後救下送醫

北市馬偕醫院。（資料照）

北市馬偕醫院今（2）日上午傳出緊急狀況，一名自稱遭職場霸凌、並被誣陷性騷擾的網友，在社群上發文，表示自己已站在馬偕醫院福音樓（兒童醫院）6樓，聲稱手中握有大量安眠藥，並揚言跳樓。對此，馬偕醫院稍早也發出聲明。

據了解，該名發文者身分經查為馬偕醫院員工。台北市消防局表示，接獲通報後已第一時間趕抵現場，發現該名民眾躺在6樓女兒牆旁，現場隨即架設氣墊，警方與相關單位同步到場協助。

請繼續往下閱讀...

馬偕醫院隨後發布聲明指出，該名員工於2日上午因情緒問題揚言跳樓，經院內人員耐心勸導後，已安全救下並送醫治療，整起事件並未造成其他人員受傷。

院方進一步說明，該名員工所提及的霸凌與性別平等相關案件，早在3年前即已完成調查並釐清結案。期間，院方安排包括醫師、主管、心理師及牧師等多方人員，持續進行關懷、輔導與訪視，相關支持已延續3年以上。最近一次會談時間為1月26日，當時評估其情緒狀況尚稱穩定。

對於今日突發狀況，院方表示屬於非預期事件，基於當事人健康狀況與病人隱私保護原則，院方不便對個人細節多作說明。但強調，醫院對該員的關懷與輔導立場始終未變，後續將由醫師進行專業評估，提供必要且完善的醫療協助。

警方也呼籲，若民眾或身邊親友出現情緒困擾或危機徵兆，應及早尋求專業協助，避免憾事發生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法