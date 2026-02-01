北市民宅火災情侶身亡 初判客廳電線走火、排除縱火

消防出派遣各式消防車21輛、救護車5輛及消防人員67人到場灌救。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區光復南路一處民宅昨晚發生火警，情侶檔許姓女屋主及邱姓男友，被警消發現嗆暈在浴室，且已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，而消防局火災調查小組今天重回現場勘驗，初判客廳電線走火可能性較大，排除有人為縱火的可能。

台北市消防局昨晚8時許獲報，大安區光復南路一棟大樓發生火災，立即派遣各式消防車21輛、救護車5輛及消防人員67人前往救援，抵達現場時，發現為10樓火勢已相當猛烈，消防人員隨即佈線並破門進入射水灌救，火勢於昨晚9時18分撲滅。

請繼續往下閱讀...

據知，警消在滅火期間，發現躲在臥室內浴室的許女及邱男，但2人吸入過多濃煙遭嗆暈，倒臥在地已失去呼吸心跳，隨即將2人分別台北醫學大學附設醫院及國泰醫院救治，但2人急救至昨晚10時許，雙雙宣告不治。

邱男胞弟向警方說，胞兄住在陽明山一帶，從事養蜂工作，幾乎每天都會回家；許女同住的兒子在超商工作，昨天休假一早就出門找朋友，晚上發生火警才被消防人員通知前來；至於許的女兒則已經嫁人未同住，並不認識母親的男友。

據知，消防局火調人員待屋內積水排除後，今天重回現場勘驗，發現客廳有纏繞且燒熔的電線，但是否為使用電暖爐等電器尚無法得知，初步研判是電線走火釀成火災，已排除有人為縱火的可能，至於邱男及許女死因，仍待檢方相驗後釐清。#

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法