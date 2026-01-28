朋友「黑吃黑」侵吞詐團340萬 高中情侶無辜揹鍋遭囚禁14小時

友人侵吞詐騙集團340萬元，高中小情侶無辜受牽連遭囚禁。示意圖（資料照）

黃姓和盧姓（已歿）負責幫詐騙集團收款，他們透過未成年的友人找上一對高中情侶，情侶介紹友人「阿康」幫忙提款，結果「阿康」私吞340萬元，黃、盧不甘損失，叫小情侶出來面對，並將他們擄走後，家人急抱錢救孩子，小情侶遭囚禁14小時後平安獲釋報警，黃姓男子被依恐嚇取財等罪判刑2年。

判決指出，2024年4月，盧姓車手頭叫小弟黃姓男子去收一筆詐騙款項，黃男把工作交給未成年的張簡少年，張簡又把工作「外包」給簡姓和王姓高中情侶，王姓少女再叫友人「阿康」幫忙提款，結果「阿康」直接把340萬私吞後人間蒸發，盧男無法向上級交待，只好叫情侶檔出來揹鍋。

同年4月13日下午5點，王、簡兩人赴約後即被控制行動，黃、盧兩人用小情侶機拍下他們被綁的畫面後，叫他們傳照片給家人求救，簡姓少年的爸媽接到消息，趕緊抱著40萬元去救兒子，簡姓少年被囚4小時後獲釋；但王姓少女的媽媽到場後說自己沒錢賠，黃、盧只好把少女帶互鳳山某摩鐵囚禁，王姓少女的媽媽對他們態度強硬，只好低下聲說自己會去借錢來賠，才讓被囚14小時的女兒獲釋。

小情侶無辜受牽連報警，高雄地方法院審理時，黃姓男子坦承犯行，被法官依恐嚇取財等罪判刑2年；至於車手頭盧姓男子因過世免訴，張簡少年也被少家法院裁定交付保護管束。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

