疑討債攔路刺死台南學甲前三慶里長 凶嫌郭哲宏二審判刑18年

台南市學甲區三慶里里民郭哲宏，疑與曾任三慶里長的李坤明有債務問題，2024年2月22日下午5點多，郭騎機車在當地新芳慶安宮附近路口遇到駕駛小貨車的李坤明，郭攔下李並為討債問題發生激烈爭吵，郭涉拿出水果刀朝坐在車內的李身上連刺數刀，致李傷重送醫不治。一審依殺人罪判郭18年徒刑、並要他接受監護5年，上訴二審後，20日下午，二審仍維持一審原判決。

高等法院台南分院受命法官審指，此案一審原判決認定的犯罪事實與量刑均無不當之處，因此駁回上訴；但此案還可上訴三審。

在押中、今下午出庭聽判的郭哲宏不滿地說，要問法官是用什麼證據判他有罪，他沒有動機殺人，卻被押了這麼久，應該無罪釋放，他並當場說要提出上訴。

據了解，案發時68歲的李坤明是當地養殖虱目魚大戶，曾任南縣市合併升格後的直轄市第1屆學甲區三慶里長，卸任里長後，擔任當地鴿笭會會長，推動農村民俗紅腳笭（鴿笭）文化、也是三慶里新芳慶安宮的主委，他遇害消息傳出後震撼庄內。

而郭男是獨居、靠打零工維生，有民眾說他有時會拿刀嚇人，在地方上人緣不佳，疑似曾幫李男工作，雙方對報酬認定不一，不排除因此引發命案殺機。

一審判決指出，案發當天下午，郭哲宏騎機車行經新芳慶安宮附近路口，遇到駕駛小貨車的李坤明，郭認為李有欠他債務，就示意要李停車、並質問債務一事，但李否認有欠郭錢，2人爆發激烈口角爭執。郭竟拿出隨身攜帶的1把水果刀、朝坐在車內駕駛座的李身上連刺數刀。

郭哲宏的行兇犯行，導致李坤明左鎖骨上、左胸外側、左胸乳頭下方、左髖部外側均有穿刺傷，並造成股動脈割裂大出血，後來被送到佳里奇美醫院急救，仍於當日晚間8點半許因傷勢過重、急救無效宣告死亡。

