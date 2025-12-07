網po大甲、苑裡土地公廟接連遭竊 警：不排除同一嫌犯所為

通霄警分局證實，國立苑裡高中旁福德祠，保險箱遭破壞撬開，損失6000多元，已受理循線追查中。（翻攝苑裡串起來）

網友在臉書社團「苑裡串起來」發文指，「銅安福德祠的功德金保險箱被盜」，引發另一名網友留言，「後山的土地公保險箱被偷了，年關將近大家要小心」。對此，轄區通霄警分局表示，銅安福德祠疑似為台中大甲地區土地公廟，留言網友所稱之後山土地公為國立苑裡高中旁福德祠，今已受理報案，損失6000多元，循線追查中，不排除為同一嫌疑人所為。

網友今天下午在「苑裡串起來」發文，「銅安福德祠的功德金保險箱被盜」並附上照片，可見保險箱門遭破壞。此篇發文也引發另一名網友留言，「後山的土地公保險箱被偷了，年關將近大家要小心」，同樣附上保險箱門被破壞撬開的照片。

通霄警分局表示，銅安福德祠疑似為台中市大甲區銅安里的某間土地公廟，留言網友所稱之後山土地公為國立苑裡高中旁福德祠，地方稱水景潭土地公，今已受理報案，損失6000多元，循線追查中。因2處土地公廟相距不遠，有地緣關係，不排除為同一嫌疑人所為。

網友在「苑裡串起來」的發文留言，「後山的土地公保險箱被偷了，年關將近大家要小心」。（翻攝苑裡串起來）

國立苑裡高中旁福德祠，地方稱水景潭土地公，保險箱遭破壞撬開，損失6000多元，警方受理循線追查中。（翻攝google街景）

