    退伍老兵不敵「假女兵」 落入感情詐騙圈套險被騙4萬元

    2025/12/07 09:55 記者王冠仁／台北報導
    警方勸阻陳受騙。（記者王冠仁翻攝）

    警方勸阻陳受騙。（記者王冠仁翻攝）

    七旬陳姓老翁透過手機通訊軟體Line，輾轉認識一名自稱在敘利亞服役的韓裔美籍女子，對方每天對他噓寒問暖，發動柔情攻勢，讓他以為自己正展開一場跨國網戀。隨後對方謊稱自己攜帶鉅款飛來台灣，要與陳共度餘生，卻在機場被海關扣留，要他幫忙繳交4萬元「手續費」才能放行。陳不察，跑去銀行要領錢，幸虧被警方與行員聯手阻止他落入圈套。

    保七總隊第一大隊警方公布這組詐騙集團的行騙話術，同時也呼籲民眾，凡以感情為名要求匯款，無論是生病、投資或海關扣留包裹，皆屬常見詐騙手法。若遇可疑情形，請立即撥打165查證，守護自身財產安全。

    警方調查，住在彰化的七旬陳姓老翁是名退伍老兵，他4個月前透過手機通訊軟體認識一名自稱是「Kim Mary」的韓裔美籍女子；陳老來寂寞，經常跟她傳訊息聊天，對方聲稱自己在敘利亞服役，每天對他噓寒問暖，還說自己役期即將結束，未來將會飛來台灣要與他共度餘生。

    陳臨老入花叢，以為自己陷入跨國戀情，樂得春風滿面。不過，「Kim Mary」近期聲稱已搭機來台，但因攜帶大筆鉅款入境時被海關查扣，要繳交4萬元才能放行入境。

    陳信以為真，慌張跑到台灣銀行彰化分行要辦理解優存借資4萬元，行員詢問他卻交代不清，行員隨即通報駐守的保七總隊第一大隊警方。

    員警釐清來龍去脈後，發現陳落入典型的愛情詐騙手法，員警經過他同意後檢視其對話紀錄，發現對方用字遣詞都是簡體中文，更有許多不合理之處，員警苦心勸說，他最終才發現自己受騙，當場打消提款念頭。

    詐騙集團用話術騙陳。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團用話術騙陳。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團用話術騙陳。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團用話術騙陳。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團用話術騙陳。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團用話術騙陳。（記者王冠仁翻攝）

