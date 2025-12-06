為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    為了5萬元！情侶鞋底藏毒 赴柬埔寨幫毒梟運輸海洛因被逮

    2025/12/06 11:53 記者黃佳琳／高雄報導
    周姓情侶為了賺5萬元，竟從柬埔寨幫國際毒梟運輸海洛因來台被逮。（資料照）

    周姓情侶為了賺5萬元，竟從柬埔寨幫國際毒梟運輸海洛因來台被逮。（資料照）

    周姓男子和陳姓女友缺錢花用，兩人為了賺5萬元，竟同意國際毒梟開出的報酬，飛去柬埔寨幫忙運毒回台，毒梟將兩雙鞋底藏有海洛因的運動鞋交給兩人穿上，周、陳回台過海關時當場被逮，起獲市價逾400萬元的海洛因，兩人被法官依運毒罪各判徒刑8年和7年8月。

    判決指出，今年8月21日，周男在友人介紹下，加入「順風順水」群組，成員「Qpr賓拉登」及「阿志」向周男發出出國邀約，只要幫忙「帶東西」回台，不但全程招待食宿機票，還能獲得5萬元報酬；陳男向周女告知此事後，兩人為了賺5萬元，同意幫忙跑腿，26日從桃園飛往柬埔寨。

    周、陳兩人抵達柬埔寨並投宿飯店後，在當地玩了兩天，「阿志」現身飯店，拿出兩雙男女運動鞋交給兩人，請他們穿著鞋子回台灣；29日上午10點，周、陳兩人先從柬埔寨飛往香港，再從香港轉機回到高雄小港機場，但兩人過海關時被查覺異狀，經檢查後，發現兩人鞋底各藏著4包總重1762克、市值逾400萬元的海洛因粉末。

    周、陳兩人被逮，高雄地方法院審理時，兩人坦承犯行，由於運輸一級毒品可處死刑或無期徒刑，法官考量兩人犯後態度尚可，且運送夾帶的毒品尚未擴散流通，依法減刑兩次，各依共同運輸第一級毒品罪判刑8年和7年8月，可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播