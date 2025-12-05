溪湖火警》早起長輩驚見火苗一間間喊 「阿讚豬腳」才能照常營業

圖左是阿讚豬腳店內部遭波及；圖右則是隔壁起火燃燒的畫面。（民眾提供）

溪湖排隊名店「阿讚豬腳爌肉飯」今遭火災波及，差點遭大火吞噬！今天下午消防局做完火場鑑定，鑑識人員不排除是電線走火引起，而老闆陳明奎今晚也宣布6日正常營業。回想起這場大火，陳明奎仍心有餘悸，他說，真的要謝謝2名早起的阿公、阿嬤，在火苗出現時就立即報警，並逐間叫鄰居們起床，讓火災的傷害降到最低。

他說，自己的店差一點點就可能「付之一炬」！他們固定在清晨6點就開始營業，火警發生在清晨5時30分，當時他跟另名員工已在廚房備料，他先聞到燒焦味，2人正在查看何處傳來味道時，第三名員工到班，狂喊外面燒起來了，他跑出來看，發現隔壁的屋頂已出現火苗，因為都是木結構磚房，火勢延燒很快，才5分鐘，屋頂全面著火，最後共有4棟起火，他們是其中一間，但只有用餐區和倉庫被燒到，所以才能迅速復原。

陳明奎表示，這場火發生在清晨，要不是2名阿公、阿嬤早起散步運動，第一時間發現火苗，叫住戶們起床，火勢可能更加猛烈，當然消防隊能及時趕到，也是關鍵。

「阿讚豬腳爌肉飯」原本就是溪湖排隊名店，曾榮獲「台灣豬腳節十大名店」肯定，去年12強棒球經典賽，國手林立、張政禹、陳晨威都曾來店光顧，張政禹在奪冠返台回屏東老家，還順道帶著剛拿到手的金牌來店嚐鮮。即使彰化爌肉飯上百家，但「阿讚豬腳爌肉飯」是棒球迷最愛朝聖的名店。

